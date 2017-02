Obama regresó a Broadway y mostró una relajada imagen

El regreso del ex presidente Obama a suelo estadunidense ha causado revuelo, en especial en Nueva York donde ha hecho dos apariciones.

Después de sorprender a los neoyorkinos en una cafetería de la Quinta Avenida, donde recibió aplausos, gritos y varios ‘te amo’, Barack Obama y su hija Malia Obama asistieron a una reposición de “The Price”, de Arthur Miller. La obra protagonizada por Danny DeVito, Mark Ruffalo, Tony Shalhoub y Jessica Hecht es representada en el American Airlines Theatre.

Varias fotografías posando con el elenco comenzaron a circular en redes sociales, donde los usuarios apuntaon lo ‘feliz y relajado’ que ex dirigente se ve en las imágenes.

Cuando te deja, sabes que hizo bien por ti, y ahora está viviendo su mejor vida’, escribió una usuaria en Twitter.

En “The Price”, un agente de policía siente que la vida lo ha dejado atrás mientras cuidaba a su padre, que acaba de fallecer. Debe reunirse con su hermano, de quien está distanciado, para vender las posesiones del padre.

Los Obama fueron grandes promotores de Broadway durante su presidencia, en particular de obras como “Hamilton”, “A Raisin in the Sun” y “Joe Turner’s Come and Gone”. Miembros de la familia Obama también asistieron a “Memphis”, “Kinky Boots”, “Spider-Man: Turn Off the Dark”, “Sister Act”, “The Trip to Bountiful”, “Motown the Musical” y “The Addams Family”.

