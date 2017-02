El Bronco con aspiraciones a la presidencia

Luego de que el secretario de Gobierno, Manuel González, rompiera el tabú y hablara sobre una negociación que involucra a la candidatura presidencial, el gobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez Calderón, declaró que en diciembre decidirá si buscará contender por la presidencia de México, lo cual depende de la solución que haya dado a los problemas del estado.

Al ser cuestionado sobre la negociación de la que habló Manuel González durante su discurso del viernes, en el que también mencionó que el panorama político que se avecina marcará el destino de Nuevo León y el país, Rodríguez Calderón evitó hablar sobre esto y se limitó a decir: “pregúntenle a Manuel”.

El gobernador sólo comentó que el secretario de Gobierno se refería a que el 2018 es importante para todo el país, y agregó que todo mundo especula sobre su decisión de ‘lanzarse’ o no por una candidatura.

“No sé, pregúntenle a él, pregúntenle a él, no sé qué… ayer Manuel habló sobre un tema que tiene que ver que el año 2018 es importante para todos, para el país mismo, y bueno, como todo mundo especula sobre mi decisión o no, yo siempre les he dicho a ustedes que yo tomaré una decisión en diciembre, si así lo considero adecuado, si veo que he ido resolviendo los problemas de Nuevo León, y no tiene ningún caso que yo compita si la gente de Nuevo León ni siquiera va a votar por mí, es algo que en el tema de las especulaciones siempre se dice.

Aunque no quedó claro el discurso de González, que fue complementado con el pequeño informe de algunos logros de la actual administración, el gobernador dijo que sí fue muy preciso, pero no lo explicó, sólo señaló que es importante la elección del 2018 para que el país tome un rumbo y que Nuevo León será definitorio en muchas cosas, sin decir cuáles.

“Ayer Manuel fue muy preciso en ese tema; hemos resuelto 24 asuntos, es lo que hablaba, cumplido, cumplido, cumplido y bueno, la posibilidad de que nosotros, Nuevo León; hablaba de Nuevo León, no del gobernador, sino decir, es muy importante la elección 2018 para que este país tome rumbo, y Nuevo León va a ser definitorio en muchas cosas, la gente de Nuevo León va a decidir, hay aquí un número de electores muy importante y quien quiera ser presidente tendrá que contar con Nuevo León”, declaró.

Con información de Milenio