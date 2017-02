Conoce 5 trucos de los nuevos estados de WhatsApp

Se que te gusten o no, los nuevos estados de Whatsapp han llegado con todas las intenciones de quedarse y de hacer más sociable aún, la popular aplicación de mensajería instantánea. Si bien esta nueva función, de la cual tienes aquí en detalle todo lo que debes saber, dispone de una serie de herramientas para que personalizar al máximo nuestros estados, son muchos los usuarios que aún desconocen los cinco trucos que hoy les presento para sacarle el máximo partido.

1. Compartiste un mensaje con quien no deberías –elimina los estados en masa

Imagina que sin darte cuenta has compartido en tu estado esas fotos de la fiesta de anoche anterior con todos tus contactos incluyendo a tu padre y madre. No pasa nada, Whatsapp te permite eliminar todos los estados en masa y si ese contacto que no quieres que lea tus estados, aún no lo ha visto, te da el chance para que no lo vaya a ver.

Esta función es muy sencilla de llevar a cabo, todo lo que hay que hacer es ir a la pestaña de estado y tocar sobre los puntos suspensivos. Aquí se puede ver el historial de nuestros estados; si hacemos una pulsación larga nos permitirá eliminar todos los contenidos. Sólo debemos seleccionarlos y tocar sobre el icono de la papelera de basura, así nadie más podrá verlos salvo los que los vieron mientras estuvieron publicados.

Adicionalmente, si lo que quieres es evitar compartir tus estados con una persona en específico puedes dirigirte a la opción de “Privacidad de estados”, desde ahí podrá elegir con quién deseas compartir todos tus estados y elegir una lista de aquellos que deseas excluir.

2. Evita que alguien sepa que visitaste su estado de Whatsapp

Seguro que te has fijado en el icono de un ojo que aparece en tus estados de Whatsapp. Este permite conocer quienes y cuando han visitado tu estado –evidentemente cuando revises el estado de alguien también aparecerás en ese listado. Sin embargo, esto no tiene que porque ser así. Puedes ocultar tu huella y no permitir que nadie sepa cuando ves el estado de alguien haciendo lo siguiente:

Nos dirigimos a la pantalla de Ajustes de Whatsapp, luego a Cuenta y luego en Privacidad. Aquí deberán desactivar las confirmaciones de lectura –conocido también como el doble check azul. El único inconveniente eso si, es que tu tampoco podrás ver quienes visitan tus estados de Whatsapp.

3. Aprovecha al máximo las opciones de dibujo

La posibilidad de dibujar sobre tus fotos quizás no sea una novedad. Sin embargo, lo que probablemente pocos saben es que el grosor del pincel puede aumentarse además. Para hacerlo, sólo es necesario que presiones sobre el color deseado y deslices tu dedo de izquierda a derecha de la pantalla, verás cómo un punto refleja el nuevo grosor del trazo.

4. Cambia la fuente del texto

Seguro, puedes intentar escribir sobre una imagen, pero ¿por qué no usar los diferentes tipos de fuente que hay para el texto?. Para hacerlo es muy simple. Redacta algo para colocarlo en tu estado, desliza tu dedo desde la barra de color hacia la izquierda. Entre las opciones se encuentra la “negrita”, la cursiva y por último, el tipo que comúnmente se utiliza en los meme.

5. ¿Cansado de los estados?, dejalos en silencio

Si te aburre eso de los estados de Whatsapp siempre puedes dejarlos en silencio. De hecho, es posible hacerlo con algún contacto en particular. Para ello, sólo deberás hacer una pulsación larga sobre el contacto que deseas silenciar y elegir esta opción. Lo que hará es colocar estos contactos en una sección en la parte inferior para que siempre puedas ver sus estados pero no seas notificado cuando los actualicen. Desde esta sección también podrás revertir el haber silenciado a un contacto.

Bonus: Los emojis también cambian de color

Los emojis y algunas máscaras de los que puedes agregar a tus imágenes pueden cambiar. Para hacerlo solo debes elegir tu emoji y seleccionar el color que deseas en la barra lateral. Luego, podrás arrastrarlo y redimensionarlo a tu gusto.

Con información de Agencias