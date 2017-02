Cancela Seculta suscripciones de periódicos para la hemeroteca

El periodista Felipe Sánchez Jiménez, consideró que la cancelación de la suscripción a periódicos por parte de la Hemeroteca Pública Néstor Sánchez Hernández, refleja la ignorancia de los funcionarios.

Las autoridades gubernamentales consideraron que los periódicos son un artículo superfluo e innecesario. “Es una decisión tonta”, dijo el periodista del comentario del secretario de Finanzas, quien “consideró al periódico un artículo superfluo e innecesario, y se le hizo fácil cancelar las suscripciones”.

En entrevista, señaló que desde enero de 2017, la Hemeroteca dejó de recibir periódicos debido a la falta de presupuesto. “Falta la voluntad política y demuestra la ignorancia de los funcionarios, que no es posible que quieran ahorrar en la compra de periódicos, es absurdo”, expresó.

Sánchez Jiménez afirmó que esta medida va en contra de la función de esta institución. “La hemeroteca se creó para archivar el periódico impreso, además sirve para archivar la historia de la prensa nacional, esa era la visión del maestro Néstor Sánchez, cuya misión fue conservar la historia del periodismo escrito”, indicó.

Agregó que esta medida no debió tomarse a la ligera por parte de las autoridades. “El periodismo escrito no puede desaparecer de la noche a la mañana en un lugar creado exprofeso para albergar la historia de la prensa. Se creó para que la sociedad tenga un lugar para consultar los periódicos antiguos y leer la prensa del día”.

Manifestó que, pesar de que no le pagaban, ofreció seguirlos mandando, pero el encargado de la Hemeroteca dijo que por orden de la secretaria de Cultura, Ana Vásquez Colmenares, no había recurso y no se requerían los periódicos.

Felipe Sánchez Jiménez dijo que proveer gratuitamente los periódicos a la Hemeroteca es una situación que deben aprobar los editores de esos diarios.

Detalló que esta institución recibía dos ejemplares de 10 periódicos nacionales, así como la revista Proceso, por lo que se trata de una inversión de unos 200 pesos diarios.

“La secretaría de Finanzas no aprobó presupuesto para la compra de periódicos impresos. Es una tontería”, subrayó.

Mencionó que otras dependencias afectadas con esta medida fueron la Cámara de Diputados y el Poder Judicial de Oaxaca, y que la misma dirección de Comunicación social del Gobierno de Oaxaca disminuyó el número de ejemplares que compraban.

