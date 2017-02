A estas alturas de la vida, todo el mundo sabe que fumar es malo para la salud. Los médicos lo dicen, las cajetillas de tabaco enseñan imágenes horribles acompañadas de frases directas sobre los peligros del tabaco y el boca a boca de las propias personas tampoco deja títere sin cabeza en lo que a este vicio se refiere.

Una parte de los fumadores no quiere dejar de serlo y es totalmente respetable, al fin y al cabo cada quien hace lo que quiere con su salud, más si hablamos de que la compra de cigarrillos o puros es totalmente legal. Otros, en cambio, sueñan con dejarlo a toda costa, pero no es un hábito fácil de eliminar. Aquí es donde intervienen las aplicaciones móviles.

Internet y los ‘smartphone’ sirven para miles de cosas, entre las que se encuentra ayudar a cumplir objetivos. Hoy en día hay software para todos los gustos y colores que ayuda con casi cualquier cosa, como por ejemplo ponerle un ‘stop’ al tema del tabaco.

¿Quieres dejar de fumar y buscas llevar un control de los días que pasas sin el vicio, de cuánto llevas ahorrado o necesitas un poco de motivación para lograrlo? Atento a este recopilatorio de aplicaciones móviles que pueden ayudarte con tu objetivo. Son ‘apps’ para móviles Android y iOS.

QUITNOW!

QuitNow! es una ‘app’ verdaderamente completa. A parte de mostrar cuántos días y horas se lleva sin catar un cigarro, también enseña el dinero ahorrado basándose en tu consumo medio. Tiene un sistema de logros que funciona como aliciente y una comunidad activa para que tengas apoyo de otros en la misma situación que tu.

Una de sus mayores virtudes es el control de la salud. La aplicación tiene un apartado en el que se pueden comprobar datos como la mejora de la circulación sanguínea según va pasando el tiempo desde que se dejó de fumar. Esta información se basa en los indicadores oficiales de la Organización Mundial de la Salud (OMS), así que se trata de algo fiable.

RESPIRAPP

Respirapp es la aplicación oficial de la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC) para vencer al humo y luchar contra la adicción. Tan solo hace falta registrarse de manera gratuita para acceder a todo lo que ofrece.

Se trata de una guía de orientación y apoyo basada en cuatro fases para llegar al objetivo final de dejar de fumar, de manera que ofrece un extra en cuestiones de motivación. Por lo demás, cuando te conectas por primera vez, la ‘app’ te hace una evaluación de tus hábitos para saber de dónde partir, tiene contador del gasto, sistema de logros y un apartado de ayuda con información de la AECC para evitar la ansiedad, relajarte, controlar el aumento del peso, etc. La aplicación envía notificaciones de apoyo, ánimo e información de los avances.

SMOKE FREE

Smoke Free sigue la línea de las anteriores, pero de una forma más visual u organizada gracias a las pestañas con información en grande que tiene. Se basa en un sistema de “recordatorios” a modo de motivación para el usuario.

Lo primero que se ve al introducir los datos básicos de este tipo de aplicaciones es la pestaña de “Contador”, en la que se ven bien grandes datos como los ahorros hasta la fecha, cuanto se espera que se ahorre en un año, las horas sin fumar, las horas de vida “recuperadas”, los cigarrillos no fumados y los antojos que se han podido resistir. Toda está información, al pulsar sobre ella, viene más detallada, y en el resto de secciones también hay cosas como un diario, una gráfica del proceso, misiones o retos diarios para llevar a cabo y las medallas conseguidas tras el esfuerzo realizado día tras día.

KWIT

A diferencia de todas las aplicaciones anteriores, Kwit es de pago. Se puede descargar de manera gratuita (con mucha publicidad), pero para sacarle todo el partido posible (y para quitar los anuncios) hay que hacer un desembolso económico.

Esta ‘app’ se basa en técnicas de ‘gamificación’ para funcionar. ¿Qué quiere decir esto? Que utiliza mecánicas basadas en juegos para que el usuario la utilice y esté motivado, como por ejemplo el hecho de alcanzar niveles, aumentar la puntuación con el progreso y desbloquear hasta 60 objetivos, todo ello mientras proporciona información sobre cómo dejar de fumar y motivación. Las estadísticas se basan en la salud, el bienestar, el tiempo, el dinero, los cigarros no fumados, el tiempo de vida, el oxígeno y la fuerza de voluntad.

SMOKING TIME MACHINE

Smoking Time Machine no tiene nada que ver con las aplicaciones anteriores de esta lista. Lo que hace este software es ofrecerte una cara diferente de la moneda y esa es la relacionada con la estética. Lo mejor es complementarla con alguna de las anteriores durante el proceso.

Esta ‘app’ te pide que subas una fotografía de tu cara e indiques tu edad. Desde ahí, muestra una simulación de lo que hace el tabaco a la piel, envejeciéndola como lo haría la cara de forma natural con el paso de los años si no se elimina este hábito. No a todo el mundo le gusta ver cómo va a envejecer ni le sienta ver ser consciente de cuántos estragos hace este vicio, por lo que la dosis de realidad que suministra no viene nada mal para ayudar a concienciar de los peligroso que es fumar.

Con información de Excélsior.