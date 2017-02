Por desafíos externos, México está a prueba de nuevo: Peña

El presidente Enrique Peña Nieto dijo que ante los desafíos externos que enfrenta México, el país está a prueba, por lo que hizo un llamado a la unidad para superar los retos.

“Hoy nuevamente está a prueba nuestra nación, hoy está a prueba el compromiso de cada mexicano con su patria, son tiempos que llaman a la unidad”, dijo al participar en la ceremonia conmemorativa por el Día de la Bandera en Campo Marte,

“Esta conmemoración de nuestra bandera nacional tiene lugar en una coyuntura compleja, el mundo vive momentos difíciles, sentimientos de frustración, temor e incertidumbre se están extendiendo y agudizando en todos los continentes, sin ir más lejos nos duele la angustia que viven los mexicanos en el extranjero cuando sus derechos son vulnerados”, agregó.

El mandatario dijo que hay que construir una unidad acorde a los tiempos, la cual “no es alrededor de una personas o un gobierno, unidad sí, en torno a los valores de la Constitución que son los valores de nuestra gran nación: soberanía, libertad y justicia, democracia e igualdad”.

“La unión no es que todos hablen con una sola voz, eso sería censura; la unión no es que todos apoyen las políticas de un gobierno en todo momento, esos sería imposición; la unión no es que todos compartan las mismas ideas e ideales, esos sería dogmatismo”, dijo.

Aseguró que la unidad es para convertir nuestros retos en oportunidades, para “superar los desafíos externos y encontrar soluciones a los retos internos”.

“Están mirando a un país resuelto y decidido a encarar de frente sus desafíos, a quienes nos ven desde afuera les decimos que los mexicanos seguiremos sintiendo un gran orgullo de nuestra tierra y de nuestro pueblo”, agregó.

Agregó que los mexicanos son una sociedad “trabajadora y comprometida, nuestra gente es el mayor activo que tenemos, los mexicanos somos alegres y optimistas, somos plurales y tolerantes, somos fuertes y resistentes, los mexicanos somos capaces competitivos y triunfadores”.

“Estoy convencido de que México está listo para salir y recibir al mundo, que México está listo para competir con quien sea y donde sea, que México será un país triunfador en este siglo XXI”, aseguró.

Con información de Milenio