No voy a debate con Yunes porque pierdo mi cartera: AMLO

Miguel Ángel Yunes Linares “quiere convertir a Veracruz en una monarquía de la moronga azul imponiendo a sus hijos” en cargos de presidentes municipales, aseveró Andrés Manuel López Obrador, dirigente de Morena.

En el segundo día de gira por el estado y 24 horas después de que Yunes Linares acusó a López Obrador de actos de corrupción en el gobierno de Javier Duarte, el ex candidato presidencial aseguró que como no le conviene a Yunes que los veracruzanos sepan que otro de sus hijos, Fernando Yunes, quiere ser presidente municipal del puerto de Veracruz, optó por atacarlo para desviar la atención de las pretensiones monárquicas “del juzgador de Duarte”, pero que en tres meses de gobierno no ha metido a nadie a la cárcel y por el contrario “se la ha pasado gritando y guardando dinero para la campaña de su hijo”.

“Si acaba de pedir licencia al Senado porque va de candidato del PAN a la presidencia municipal de Veracruz (Fernando Yunes) van a utilizar todo el dinero. Yunes Linares ya incrementó la deuda en Veracruz en 7 mil millones de pesos, seguro no hay ninguna obra en Veracruz, no ha metido a la cárcel a nadie y seguro va a guardar dinero para la campaña porque vienen elecciones”.

En entrevista exclusiva para Grupo Imagen, el ex candidato presidencial calificó de “inmorales y cínicos” los objetivos de Yunes, a quien por cierto advirtió que no irá a ningún debate pero sí lo seguirá denunciando.

Anteriormente, el gobernador de Veracruz, Miguel Ángel Yunes Linares retó a debatir al dirigente nacional de Morena, Andrés Manuel López Obrador, el próximo sábado 25 de febrero a las siete de la noche debatan donde él quiera.

Dijo que ya basta de decir mentiras y de impunidad. ” Aquí en Veracruz vas a encontrar la horma de tu zapato”, sentenció.

Con información de Agencias