Juicios y cosas peores

Verdadero JUICIO POLÍTICO el que le aplicaron los BRASILEÑOS a su PRESIDENTA. Aunque también existe la versión de que más bien fue un GOLPE DE ESTADO. Lo cierto es que a la señora le salió sumamente caro el asunto. Si fue el VERDADERO PUEBLO el que la quitó del cargo y le ha causado tantos males posteriormente, incluyendo encuentros nada amistosos con su PROTECTOR, el tal LULLA, también caído de su pedestal, sería digno de aplauso. Pero si fue una de esas JUGADAS POLÍTICAS como las que se viven a diario en México, diríamos como dicen nuestros excelentes periodistas mexicanos: “Estamos jodidos todos…ustedes”. ¡Que el tiempo y Dios los perdonen! Por lo pronto, según lo que hemos leído acerca del JUICIO POLÍTICO a los FUNCIONARIOS LADRONES que “gobernaron OAXACA”…nos parece otra gran burla al pueblo. Si el “castigo” por “desviar” MILES de MILLONES de PESOS del ERARIO, consiste en “INHABILITARLOS” por OCHENTA AÑOS, para dejarlos fuera del SERVICIO PÚBLICO después de MUERTOS…diríamos otra vez que QUÉ POCA…consideración le tienen a los OAXAQUEÑOS…tan “honestos y participativos” como “seudadanos”. Oiga usted, qué terribles atentados ha sufrido nuestro sistema educativo nacional en las últimas décadas. Cuando “desborraron” los de la SEP, del mapa curricular, la enseñanza del CIVISMO, abrieron una enorme puerta para los que tenían ya, de por sí, tendencias delictivas. Habría que revisar algún tipo de estadísticas para saber en qué porcentaje ha crecido la CORRUPCIÓN en el país, a partir de aquella fecha tan desdichada. SIN CIVISMO NO HAY CIUDADANÍA HONESTA…mucho menos funcionarios de esa clase. No recuerdo quién fue el SECRETARIO de SEP que avaló tal aberración. Qué bueno, porque si recordara su nombre lo diría acompañado de cinco chiflidos seguidos en este momento. Y hace menos tiempo, en el propio DISTRITO FEDERAL, hoy conocido simplemente como CDMX, eliminaron de la currícula de la EDUCACIÓN MEDIA, nada menos que la FILOSOFÍA…¡Hágame el refavrón cabor! (Gracias K Tón). Recurro a la pregunta planteada por algún gran autor que combina ambas cosas: ¿Hacia dónde va la educación de los mexicanos? La respuesta es ya sabida y seriamente criticada, con toda razón. Una “educación” que tiene como FINES únicos, desarrollar las “COMPETENCIAS” para PRODUCIR algún tipo de bienes, pero SIN pensar en lograr MEJORES CIUDADANOS, capaces de respetar y hacer respetar las LEYES, para lograr una mejor CONVIVENCIA en las SOCIEDAD, NO puede ser considerada como educación de CALIDAD y mucho menos como una EDUCACIÓN INTEGRAL, que desarrolle HABILIDADES, CAPACIDADES, SENTIMIENTOS apegados a los VALORES UNIVERSALES… Y si a eso agregamos algunas “leyes” que protegen a los funcionarios saqueadores, abusivos del poder, traidores a la patria… ¿NO hay nadie que tenga la facultad de hacer que los LADRONES que han dejado a OAXACA en la QUIEBRA y en la violencia social, REGRESEN lo que se LLEVARON y PAGUEN con CÁRCEL…en lugar de asustarlos con ser “inhabilitados” por OCHENTA AÑOS…

Opinión de Juventino Gamelí Cruz García