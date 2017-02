El gobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez Calderón descartó que hayan sido elementos policiacos lo que grabaron y virilizaron el video del tiroteo en el Colegio Americano del Noreste, ya que, aseguró que estos llegaron cuando el material se estaba publicando.

El mandatario estatal declaró esto, luego de que Sergio Mares Morán, presidente de la Comisión de Transparencia y Acceso a la Información de Nuevo Leónaseguró que, presumiblemente habían sido policías los que difundieron la grabación del video del ataque perpetrado por un alumno del referido plantel, el pasado 18 de enero.

“No fueron los policías, fue un medio de comunicación”, sostuvo el ‘Bronco’.

Mencionó que hay una investigación respecto a eso, pero por ahora, es imposible definir qué pasó.

“Se los vuelvo a decir, no me lo tomen a mal, pero también ustedes tienen mucha de la culpa, porque se basan y publican todo lo que reciben sin ver que a veces violentan la ley, y eso no es bueno, en estos casos, en los demás pueden ustedes publicar lo que quieran”, indicó.

Señaló que el caso del Colegio Americano del Noreste es muy sensible con imágenes muy fuertes “que no estamos acostumbrados a ver”.

Apuntó que, se está investigando a todos los que tuvieron acceso.

“La policía llegó después de los hechos y la policía empezó a ver el video cuando ya se estaba publicando. Es algo que también tenemos que ver los tiempos”, explicó.

Apuntó que se va a citar a los medios de comunicación que lo publicaron.

“Vamos a citar a los medios que publicaron eso para que nos digan quien les pasó la información y así nos evitan todo el resto, si los medios nos dicen quien les pasó, fácilmente llegamos con quién lo hizo”, puntualizó.

Con información de Excélsior.