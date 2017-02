Casa Blanca niega la entrada a CNN y NY Times a rueda de prensa

Este viernes se tenía programada una conferencia con el secretario de prensa de Donald Trump, Sean M. Spicer para el resumen semanal, sin embargo, periodistas de ‘The New York Times’, ‘CNN’ y ‘Politico’ no pudieron entrar a la sala de la Ala Oeste, pues les fue negada la entrada.

Otros medios como BBC, LA Times, New York Daily News y Daily Mail, tampoco pudieron entrar, los cuales se han destacado por ser objeto de ataques y críticas del presidente Donald Trump.

El secretario de prensa eligió a los medios que sí podían entrar, como Breitbart News, One America News Network, The Washington Times, ABC, CBS, NBC, Fox News, Reuters y Bloomberg. De acuerdo a la Casa Blanca se permitió el acceso a estas últimas ya que habían confirmado previamente su asistencia.

Reporteros de la revista Time y de The Associated Press, decidieron no asistir a la conferencia como protesta, a pesar que tenían acceso a la sala.

“Esto nunca había pasado en la Casa Blanca, en nuestra larga historia de cobertura de las múltiples administraciones de los diferentes partidos. Protestamos contra la exclusión de The New York Times y otras organizaciones. El acceso libre a un gobierno transparente es crucial para el interés nacional’, declaró Dean Baquet, editor ejecutivo de NYT.

La Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca (WHCA por sus siglas en inglés) reprobó esta acción.

“La WHCA protesta en contra de cómo se llevaron a cabo las acciones de hoy por la Casa Blanca. Alentamos a las organizaciones que pudieron entrar a compartir el material con otros medios que no les fue permitida la entrada. La junta discutirá esto con el staff de la Casa Blanca’ declararon en un comunicado.

Esta decisión llega unas pocas horas después que el presidente Trump atacara una vez más a la prensa en la Conferencia de Acción Política Conservadora, donde los acusó de filtrar información falsa.

“Estamos combatiendo las noticias falsas. Son falsas, embustes, falsas. Hace unos días llamé a las noticias falsas el enemigo del pueblo y lo son”, aseguró Trump.

“Tenemos que luchar contra ellos. Los medios son muy inteligentes, muy astutos y deshonestos (…). Se enfadan cuando exponemos sus noticias falsas”, indicó el presidente ante ese foro, el más importante del conservadurismo.

Trump matizó que no está en contra de los medios de comunicación, sino contra los que divulgan “noticias falsas”, aunque volvió a arremeter contra medios como el canal de noticias CNN, cuyas historias están contrastadas y cuya organización tiene un consejo ético y de redacción.

El presidente estadounidense ahondó en la idea de que los principales medios del país publican noticias falsas, algo que plasmó en un polémico tuit la semana pasada en el que llamaba a reputadas organizaciones como The New York Times, ABC, NBC, CBS o CNN, los “enemigos del pueblo”.

Trump ha reanudado sus ataques a la prensa, que expone a diario sus imprecisiones y datos erróneos que presenta en discursos, por publicar filtraciones internas de su equipo citando a fuentes anónimas dentro del Gobierno.

“No tienen fuentes. Se las inventan”, dijo Trump, quien pidió a los medios que citen solo fuentes con nombre, no anónimas, en sus historias.

Con información de Agencias