El cantante Alejandro Fernández afirmó que personalmente no tiene problemas con Luis Miguel, pero aceptó que la demanda contra El Sol, sigue su curso y pronto habrá noticias al respecto.

El Potrillo presentó su nuevo álbum Rompiendo fronteras, y lo hizo en una cervecería del municipio de Zapopan, ante cerca de cien medios de comunicación nacionales e internacionales.

Jesús López, presidente de Universal Music, quien fungió como anfitrión de la conferencia de prensa, se le adelantó a todos los representantes de la prensa y luego de entregarle cuádruple Disco de Platino por las ventas de su anterior álbum Confidencias reales en México; Disco de Platino en Estados Unidos; Oro en España, Panamá, Colombia y Disco de Oro por el nuevo sencillo Sé que te duele; le lanzó la pregunta: “Qué ha pasado con “El Sol”, algo que sorprendió a todos y principalmente al cantante.

“Mira Jesús, tú sabes que estás cosas solamente se pueden hablar con los abogados. Yo estoy nulo y no puedo abrir la boca”, le respondió el intérprete.

Añadió, que si esa pregunta se la hizo por la foto que subió a Instagram donde estaba en un atardecer simulando tomar el sol, con la leyenda: “Me encanta tomar ‘el sol con mis manos’, la gente no tenía porque tomarlo tan literal y tan a pecho.

“Esto no es nada personal de verdad, sólo me salió del alma y si a alguien le quedó y se puso el saco ese no es mi problema”.

Dijo además, que de ninguna manera le faltaría al respeto a un compañero de profesión.

“Mi padre nos ha inculcado el respeto a las personas y sobre todo a los compañeros de profesión y jamás faltaría al respeto de esa manera. Si lo hubiera querido hacer lo hubiera hecho de otra manera y ahí sí se hubiera notado y yo tengo otras fotos donde estoy ‘jugando’ con el sol y puse ‘estoy tratando de ayudar a salir el sol’ y ahí no lo tomaron tan a pecho. Sé que esto ahora es tema y que por ahí mucha gente se enfadó pero no fue nada personal. Sólo paciencia”.

Alejandro Fernández, agregó que ya está planeando hacer gira con otros cantantes. “Ya estamos en eso, pronto habrá noticias y sí hay una lista de importantes nombres que hasta que no estén confirmados los anunciaremos.

Al cuestionarle si entre los planes musicales que vendrán con la serie de producciones que habrá con “Rompiendo fronteras”, está contemplado hacer algo con su padre Vicente Fernández, dijo.

“Así es, precisamente ayer estuvimos hablando de esto con Jesús López y ya estamos planeando algo muy mexicano, con mi padre, es algo muy grande y gordo con música mexicana”.

Respecto a Rompiendo Fronteras, Alejandro señaló que fue un disco que se vino planeando desde hace dos años.

“Escoger once temas de cerca de 500 fue una labor muy complicada pero creemos que acertamos en la elección porque estamos apostando a los nuevos compositores, y por supuesto con la gente talentosa con la que ya he trabajado como Mario Domm, Leonel García, Gianmarco y Aureo Baqueiro”.

Cabe señalar que la cervecería jalisciense, donde se presentó el material discográfico, creó la cerveza Afortunada, en honor a El Potrillo, y un porcentaje de sus ventas será destinada a la Fundación Alejandro Fernandez, que se dedica a apoyar a niños en su educación.

Con información de Excélsior.