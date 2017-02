Yunes y López Obrador intercambian acusaciones  

El gobernador de Veracruz, el panista Miguel Ángel Yunes Linares, se enfrascó en un duro enfrentamiento verbal con el líder de Morena, Andrés Manuel López Obrador.

El Peje llamó “corrupto” al mandatario y éste le respondió que era un “desequilibrado mental” y “bocón”. En el pleito, se metió el hijo del gobernador, Miguel Ángel Yunes Márquez, actual alcalde del municipio de Boca del Río, quien tachó de “loco, estúpido y farsante” a López Obrador.

En este escenario de confrontación, el senador priista José Yunes Zorrilla y el alcalde Xalapa, Américo Zúñiga Martínez, lamentaron las descalificaciones y la falta de diálogo de la administración yunista.

Como en cristalería, el dirigente nacional del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Andrés Manuel López Obrador, criticó al gobernador por tratar de convertirse en “el paladín de la honestidad” cuando “es muy corrupto”.

En ese sentido, pidió a los veracruzanos que “ya no se dejen chorear” por Yunes Linares. Además, acusó al gobernador de querer imponer a Fernando Yunes Márquez como candidato a la presidencia municipal de Veracruz.

“Decirle a nuestros paisanos veracruzanos que ya no se dejen chorear por Yunes, ahora resulta que Yunes está convertido en el paladín de la honestidad cuando Yunes es muy corrupto; ahora, como burla, está apoyando a su hijo para ser candidato a presidente municipal de Veracruz, lo quiere imponer de presidente municipal, él de gobernador y el hijo de presidente municipal de Veracruz”, subrayó.

Entrevistado a su arribo al aeropuerto internacional “Heriberto Jara Corona”, señaló que Yunes Linares es tan corrupto como el ex gobernador Javier Duarte de Ochoa. Incluso, aseguró que los medios de comunicación veracruzanos, con sus excepciones, no critican al mandatario veracruzano porque Miguel Ángel Yunes Linares los tiene “maiceados”.

En respuesta, Yunes Linares grabó un vídeo donde aseguró que cada día queda más claro que López Obrador “padece un severo desequilibrio mental. Así lo indica su actitud autoritaria”.

Recordó que hace unos días le faltó al respeto a la Marina-Armada de México y ofendió a los marinos que todos los días luchan por la seguridad de los mexicanos y que dan su vida. Hoy llegó al aeropuerto de Veracruz y ofendió a los periodistas, les dijo que estaban “maiceados”, afirmó.

El mandatario señaló que es el López Obrador de a de veras, es el López Obrador autoritario, desequilibrado, desquiciado, pero también corrupto.

“Hoy se descubrió cómo es, se enojó porque di a conocer la bodega donde Duarte guardaba información, seguramente le preocupó que allí hubiera información que involucre a Morena con los hechos de corrupción de Duarte”, manifestó. Y dijo que Duarte les daba dinero a Morena: “López Obrador y tú lo sabes”.

Sentenció que no va a permitir que este “individuo desquiciado y bocón” siga de manera impune ofendiendo, lastimando sin que tenga respuesta.

“Si quieres López Obrador combatir la corrupción, no lo hagas frente a los micrófonos, hazlo frente a las autoridades, aporta pruebas, como lo he hecho yo. Yo sí he combatido la corrupción. Tú lo que has hecho, es vivir del presupuesto toda tu vida y vivir muy bien”.

Yunes remató: “Eres un corrupto, eres un bocón”. Le siguió su hijo, el alcalde de Boca del Río, Miguel Ángel Yunes Márquez quien tachó de loco, estúpido y farsante al líder de Morena.

“Éste estúpido lo que hace es venir a hablar sin dar una respuesta y esa es su estrategia desde hace muchos años, critica todo, pero nunca ha dado realmente una respuesta a ninguno de los problemas (…) él es un loco y no le vamos a permitir que se meta con nosotros de ninguna manera”, sentenció el aspirante a la gubernatura en el 2018.

De paso defendió a su hermano, el senador con licencia en sus aspiraciones rumbo a la alcaldía de Veracruz “Si Fernando quiere participar, la gente es la que decidirá si él debe ser alcalde o no, esto no es un puesto heredado, no es un puesto que se le regale, él se la irá a ganar a la calle y si la gente decide que él sea, él será y si la gente decide lo contrario pues será otra cosa”.

En tanto, el alcalde priista de Xalapa, Américo Zúñiga Martínez, lamentó la falta de diálogo de la administración yunista para tratar el asunto de adeudos económicos a los municipios veracruzanos.

“Hay un problema que no podemos soslayar, es un tema importante que tiene que ver con obras y desarrollo de municipios de Veracruz”, destacó.

El municipio aseguró que pueden entender claramente que no pueda haber posibilidades de pago inmediato, “eso se puede entender, lo que no se puede entender es que no haya ni siquiera la posibilidad de diálogo, eso no se entiende”.

Consideró que Cuando hay una diferencia administrativa nadie gana, pero cuando hay una relación ríspida el que pierde es el pueblo. “No están las cosas como para darnos el lujo de tener estás diferencias, necesitamos un trabajo conjunto con el gobierno del estado”.

Con información de Agencias