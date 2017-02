Ya no habrá mas invasiones inmobiliarias en CDMX: Mancera

El jefe de gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, informó este jueves que no se permitirán más invasiones de desarrollos inmobiliarios por lo que se trabaja en rediseñar la capital con programas de vivienda para que la gente viva más cerca de su trabajo.

“La Ciudad de México ya no puede permitir que haya más invasiones, que se desarrollen de manera irresponsable, estaba buscando alguna otra palabra, pero es de manera irresponsable hacia donde no debiera estar desarrollada la Ciudad de México de esos desarrollos inmobiliarios, porque hay situaciones geológicas y de riesgo para todas las familias que están habitando ahí”.

Así lo dijo en la inauguración del Primer Simposium Inmobiliario Canaco 2017.

Indicó que de nada sirve tener vivienda en zonas fantasmas en donde no la gente no quiere habitar ni trabajar, por lo que se tiene que volver a redefinir a la ciudad con créditos hipotecarios más accesibles.

Por otro lado, Mancera urgió a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público entregar en tiempo y forma los recursos federales porque en 2016 se dio hasta noviembre, y para este año no se han entregado y ya es febrero “por lo que pareciera que buscan que los administraciones estatales caigan en subejercicios y regresen el dinero”.

Pidió al gobierno federal entregar el dinero a tiempo para que todas las entidades federativas hagan mejor trabajo para los ciudadanos.

“Les da por estar diciendo que la ciudad tiene subejercicios y no se qué tanto, los subejercicios que tiene la Ciudad de México no son por otra cosa, sino porque el dinero nos lo entregan tarde, que se escuche bien. El gobierno federal entrega el dinero en noviembre difícilmente lo puedes ejercer porque te queda mes o mes y medio, entonces si en Hacienda se ponen las pilas y nos entregan el dinero ya, estamos hablando de marzo y es hora que no están entregando nada del dinero de este año”.

Señaló que todavía que se entrega el dinero tarde se tiene que someter a 45 días de licitación, por ello en la ciudad tienen contrataciones diferidas y planes a largo plazo.