Trump considera viaje de Tillerson a México como ‘difícil’

El mandatario de Estados Unidos, Donald Trump, calificó la visita de su secretario de Estado, Rex Tillerson, a México como un “viaje difícil”, en una reunión que sostuvo con presidentes ejecutivos de compañías manufactureras.

Los comentarios los hizo cuando habló de su plan para deportar a México a inmigrantes ilegales.

El mandatario se reunió con cerca de dos decenas de presidentes ejecutivos de grandes empresas estadunidenses y les comentó sobre su proyecto para que retornen a Estados Unidos varios millones de empleos.

Entre los participantes de la reunión se encontraban los presidentes ejecutivos de General Electric Co, Lockheed Martin Corp, Dow Chemical Co, International Paper Co, Ford Motor Co, United Technologies, Dell Technologies Inc y Johnson & Johnson.

También los jefes de Corning Inc, Whirlpool, Emerson, Campbell Soup Company, Merck & Co Inc, Caterpillar Inc, 3M Co, U.S. Steel Corp, Archer Daniels Midland Corp y General Dynamics Corp .

Se espera que Trump lance una serie de propuestas que podrían tener grandes repercusiones para las compañías, incluyendo un plan para revisar el código impositivo y un paquete de infraestructura que formaba parte de sus promesas durante la campaña presidencial del 2016.

Trump, quien también fue presidente ejecutivo, ha realizado una serie de reuniones de este tipo con líderes empresariales de distintas industrias, incluyendo el sector farmacéutico, automotriz y fabricantes de aviones.

