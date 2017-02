Sólo recibiremos a mexicanos: SRE

México no recibirá a todas las personas que Estados Unidos deporte, sólo a los mexicanos, aseguró el titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Luis Videgaray.

El martes, el gobierno de Donald Trump emitió dos memorandos con los cuales endureció el control migratorio y abrió la puerta a la deportación masiva de unos 11 millones de indocumentados hacia México, sin importar su nacionalidad.

“Si el gobierno de Estados Unidos insiste en que quiere deportar a México personas que no son de nacionalidad mexicana, en ese momento iniciaríamos un proceso para exigirle que en cada caso acredite la nacionalidad”, expuso ayer el canciller.

Tras reunirse con integrantes de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, Videgaray insistió en que nuestro país no tiene por qué recibirlos, dijo que la negativa es un derecho soberano que se ejercerá a plenitud y afirmó que el país tiene el control de sus fronteras y no se dudará en recurrir a organismos internacionales para defender a los mexicanos.

En Guatemala, antes de viajar a México, el secretario de Seguridad Nacional de EU, John Kelly, quien firmó los memorandos, explicó que los nuevos lineamientos “tienen la misión de interceptar inmigrantes ilegales de muchos países en nuestras fronteras, tratarlos de manera humanitaria y regresarlos a sus países de origen tan rápido como sea posible”.

En tanto, el vocero de la Casa Blanca, Sean Spicer, calificó de “sana y robusta” la relación entre México y EU.

No a deportados de otros países: SRE

Luis Videgaray asevera que pedirá a Estados Unidos que en cada caso acredite la nacionalidad.

El canciller Luis Videgaray advirtió que México no recibirá a deportados de Estados Unidos que no sean mexicanos, pues éste es un derecho soberano que se ejercerá a plenitud y que fue uno de los primeros puntos a plantear en la reunión con los secretarios de Estado y de Seguridad Nacioan de EU, Rex Tillerson y John Kelly, respectivamente.

“Si el gobierno de Estados Unidos insiste en que quiere deportar a México o que quiere enviar al país personas que no son de nacionalidad nuestra, México no tiene por qué recibirlos y en ese momento iniciaríamos un proceso de exigirle al gobierno de Estados Unidos que en cada caso acredite la nacionalidad de cada persona”, exclamó en conferencia de prensa.

Luego de reunirse por casi tres horas con integrantes de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, Videgaray Caso afirmó que el país tiene control de sus fronteras, por lo que el gobierno de Donald Trump tendrá que acreditar fehacientemente la nacionalidad de los deportados.

Mientras tanto, dijo, los 50 consulados en el país vecino se han convertido en defensorías para migrantes con el apoyo de abogados de despachos externos, los casos que se analizan son individuales y colectivos.

Enfatizó además que no está en planes que el presidente Enrique Peña Nieto se reúna pronto con Donald Trump.

“No hay ningún plan para que haya un encuentro de esa naturaleza, no es materia de discusión y no hay planes para ello”, recalcó.

Precisó además que es lógica una renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), pero dejó claro que México no aceptará ningún arancel que se quiera imponer en materia comercial.

“Esto es algo lógico en la vida de un tratado comercial, particularmente uno que tiene más de 23 años de estar en vigor; sin embargo, lo que no puede perderse es el libre comercio. No aceptaremos el que se pongan aranceles, tarifas o algún otro tipo de medida fiscal que funcione como un arancel”, externó.

Por otro lado, ante los cuestionamientos de diputados de oposición, el canciller defendió su primera estancia en Estados Unidos a pesar de que en ese contexto Trump anunció el muro fronterizo.

“Hubiera sido un precedente delicado el que en la primera negociación, México se levantara de la mesa y hubiéramos perdido, y ésa fue la naturaleza de mi comentario, probablemente hubiéramos perdido legitimidad y apoyos de voces en Estados Unidos que hoy son muy solidarias con México”, contestó.

Antes, durante la firma de convenio de derechos humanos con la ONU, Videgaray manifestó que el gobierno mexicano no aceptará disposiciones unilaterales que otro país quiera imponer.

El canciller de México aseguró que este no es el interés del país, y el tema migratorio es el primer punto a tratar en la visita de los secretarios de Estado, Rex Tillerson y John Kelly.

“En segundo lugar, señalar, claro, de la manera más enfática que el gobierno de México y el pueblo de México no tiene por qué aceptar disposiciones que de manera unilateral un gobierno le quiera imponer a otro. Eso no lo vamos a aceptar porque no tenemos por qué hacerlo y porque no es del interés de México”, puntualizó.

Videgaray Caso también expresó que México no dudará incluir a organismos internacionales, empezando por Naciones Unidas, a fin de defender derechos humanos y libertades de mexicanos en el exterior, específicamente en Estados Unidos.

Por otra parte, el presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, Fernando Herrera, informó que acordaron con Videgaray cancelar la reunión programada para mañana viernes, y trasladarla hasta después de la comparecencia que tendrá ante el pleno del Senado.

“Estuvimos platicando también sobre lo que vamos a hacer el día de la comparecencia del canciller Videgaray, con quien hemos platicado extensamente. Y hemos decidido que la reunión la hagamos después”, explicó Fernando Herrera.

Con información de Agencias