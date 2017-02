Rechazo a escuelas al cien                                                                                        

Quien trabaja o lo haya hecho en una escuela de Oaxaca conoce a fondo los problemas que alumnos, maestros y trabajadores enfrentan al contar con: instalaciones improvisadas, adaptadas, en malas condiciones por falta de mantenimiento, con aulas hechas con láminas de cartón o metálicas, sin sanitarios adecuados sustituidos por letrinas, sin espacios deportivos ni locales para el funcionamiento de la administración y dirección, con carencias de agua potable, con mobiliario insuficiente y en mal estado, sin condiciones de accesibilidad para personas con discapacidad.

Las carencias abundan, la disposición de recursos es nula, los escasos apoyos proceden de los padres de familia a partir de cuotas o actividades de recaudación de fondos que pueden ser de rifas y otras acciones. En los medios rurales las condiciones son peores. La pobreza de las comunidades se manifiesta en la miseria de los planteles. La ayuda oficial no llega a pesar de las acciones de gestoría. Imposible llevar a cabo el proceso enseñanza aprendizaje en condiciones adversas.

Uno de los programas de la Reforma Educativa es el denominado Escuelas al Cien que puso en operación el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, con una inversión de 50 mil millones de pesos. La meta a lograr es la rehabilitación de 33 mil escuelas ubicadas en las entidades del país en un periodo de 3 años. Se trata de beneficiar a millones de alumnos que hoy asisten a escuelas en mal estado.

Se pretende conceder los beneficios con ocho componentes del programa, que sintetizados son: 1- Mejorar la estructura de los edificios y las condiciones generales de mantenimiento. 2- Construir, mejorar, rehabilitar los servicios sanitarios. 3- Dotación de mobiliario y equipo 4- Instalar sistemas de bebederos de agua potable para consumo humano. 5- Dotar, mediante la construcción de rampas, condiciones de accesibilidad para personas con discapacidad. 6- Dotar a las escuelas de áreas de servicios administrativos. 7. Construcción de infraestructura de conectividad mediante la construcción, rehabilitación de aulas de medios, techos, muros, protecciones para ventanas. 8- Construcción de espacios para usos múltiples e infraestructura de arcos y techumbre para actividades, cívicas, deportivas, sociales, además de comedores.

Por donde se vea, Escuelas al Cien es un programa de beneficios que debería aprovecharse al máximo para dignificar los espacios en los que se educan los niños, pasan parte de su vida. Para Oaxaca se destinaron 2 mil millones de pesos. El programa inició en una escuela de una comunidad de Miahuatlán con la presencia del secretario de Educación, Aurelio Nuño.

La respuesta al programa se da de manera injusta y mezquina. En lugar de mantener la incorporación al programa, se condiciona, se impide su aplicación. Eso es lo que hace la Secciòn 22, que en el desarrollo de las mesas de diálogo y negociación con el gobierno del estado, ha decidido no permitir la aplicación del programa por el hecho de ser parte de la Reforma Educativa, a la que sistemáticamente se ha opuesto, rechazado.

Con posiciones contestatarias, asumiendo actitudes de rechazo a lo establecido, en el mejor de los casos, condicionan las inversiones multimillonarias, las cantidades destinada a las escuelas de Oaxaca, a las Normales. Con esa posición, lo esperado era la presentación de un programa que califican de similar, que forma parte del Plan Estatal para la Transformación de la Educación de Oaxaca (PTEO), lo que significaría presumir a los padres de familia ser logros de la organización, como se hizo con los uniformes y útiles escolares. Lo de menos es eso. Lo lamentable será que ante el rechazo, los recursos sean reubicados, destinados a otras entidades. Como sucedió con el programa de Carrera Magisterial, cancelado por acuerdo de la Asamblea Estatal, que en su lugar propuso un programa de estímulos que no consideraba el fin, estimular a los mejores maestros, condición lograda mediante talleres y cursos de actualización, demostrada a partir de evaluaciones personales y de los alumnos a cargo.

La posición de rechazo no es nueva ni a partir de la Reforma Educativa. Se hizo lo mismo con la Alianza por la Calidad de la Educación (ACE), estrategia del gobierno del presidente Felipe Calderón, avalado por la dirigencia del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. Todos los programas, las acciones a favor de las escuelas, alumnos e inclusive de maestros y personal de apoyo fueron boicoteados, despreciados y finalmente desviados para favorecer la educación de las demás entidades de la República. Todo lo que venga del gobierno federal o estatal, sin el visto bueno, el aval de la Secciòn 22 en Oaxaca no pasa. No se aplica y da oportunidad a volver a las movilizaciones, al activismo, a mantenerse en el estancamiento.

Con información de Mario Blanhir González