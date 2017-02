Incendios y ajustes

Dos cosas son muy ciertas en México en estos días: los devastadores INCENDIOS que acaban con miles de HECTÁREAS de bosques (como sucede cada año) y los AJUSTES DIARIOS a los precios de las gasolinas que PN asegura que se deben a condiciones “externas”, olvidándose de la corrupción de sus amigos de PEMEX). En cuanto a la terrible devastación de miles de hectáreas de bosques que se convierten en páramos año tras año, bastaría con ver lo que ocurre en OAXACA y GUERRERO, para “apanicarse”, como decía “el zorro”, entre otros agregados que hizo a la lengua española hablada en México. Los dos estados destacan en el país por el número de incendios PROVOCADOS por la NEGLIGENCIA, IGNORANCIA o MALA FE de sus campesinos…y de otras gentes “más cultas”, como los conductores de vehículos que con una mano dirigen el volante de su auto y con la otra se llevan el cigarro encendido al ho…a la boca. Arrojar la colilla por la ventanilla, para caer en el pasto seco, ardiente por las temperaturas de febrero – marzo – abril…cuando aún NO hay lluvias, es un verdadero acto criminal. Agregue usted los envases de vidrio de las cervezas que muchos consumen en tanto viajan y que por igual terminan sobre el pasto seco…y se complementan las acciones criminales. MILES de hectáreas de pastizales y de arbustos, cercanos a las carreteras son el blanco perfecto para ese tipo de fumadores – choferes. NO existen LEYES que pudieran aplicarse para prevenir tal atentado contra la naturaleza y contra la humanidad. Y de los AJUSTES diarios a los precios de las gasolinas, que ya entraron en vigor, ¿qué se puede decir? Pues solamente nos queda lamentar tan grave situación que denota LA POCA…eficiencia de nuestros gobiernos, que DEPENDEN de lo que ocurra en otras latitudes (a lo mejor en otros planetas, donde dicen que también hay vida). De ahora en adelante, PN ya NO tendrá que PRIocuparse de dichos aumentos, pues ya dijo ante DOCENAS de periodistas de diversos medios, que NO dependerá de ÉL lo que suceda a diario. Así que cualquier aumento en pesos o en centavos, ya NO se podrán resolver con recuerdos familiares; los que en realidad NO sirven para nada. No se puede dañar o lastimar lo que NO se tiene. Lo que se tendrá que hacer es PREVER (en la cartera) para NO quedarse sin el combustible que se tanga que comprar al día. Imagínese que lleve uno un billetito de $50.00…NI para DOS litros de PREMIUM o tres de MAGNA, Y seguramente, se tendrá que dar libertad a los choferes de camiones del servicio urbano o semi, para que COBREN el pasaje de acuerdo al precio del DÍA del DIESEL. Porque de ninguna manera los propietarios absorberán tales aumentos imprevistos. Otra vez, QUÉ POCA…consideración…¿verdad? Mientras tanto, nuestros EX gobernantes, seguirán disfrutando de sus “ahorritos” logrados durante su sexenio o trienio. Vale “gorro” que la ASE o la propia ASF, “confirmen irregularidades” por MILES de MILLONES de pesos en las cuentas oficiales que manejaron. “Que se …gue el pueblo”, es la respuesta generalizada. A los nuevos MAGNATES, de apellidos muy conocidos…les vale…NO tienen…respeto alguno.

Opinión de Juventino Gamelí Cruz García