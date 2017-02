Cómo un intercambio de parejas salvó a la mujer que más discos ha vendido

En 2008, la angustia impedía cantar a Shania Twain (51 años, Canadá). La cantante acababa de descubrir que su marido desde hacía 14 años y padre de su hijo Eja D’Angelo (2001), el productor musical Robert Mutt Lange (68 años, Zambia), estaba enamorado de su mejor amiga, Marie-Anne Thiébaud, e iba a abandonarla.

Twain apenas podía articular palabra. El estrés producido por el áspero divorcio degeneró en un trastorno en las cuerdas vocales que le causó ronquera y dificultad para hablar. Twain había tocado fondo. Venía de lo más alto. Su álbum de 1997, Come on over, es todavía hoy es el sexto disco más vendido de la historia y el primero de una mujer. Por encima tiene a Thriller, de Michael Jackson (el más vendido), seguido de Back in black, de AC/DC; The dark side of the moon, de Pink Floyd; y Bat out of hell, de Meat Loaf. Si Adele ha vendido 62 millones de sus tres discos, Twain ha despachado 82 millones con tres de sus cuatro álbumes.

Tras el divorció y su problema de voz pasó años apartada de la música, obligada a ir a terapia para enderezar su vida y superar los problemas psicológicos y de voz. “Ahora soy diferente. Mi voz es más profunda”, reconoce la cantante a Rolling Stone. “Lidiar con esta enfermedad fue muy complicado. Ha sido un obstáculo muy grande y he tenido que aprender a vivir con él”.

Pero todo cambió en 2010. Ese año Twain se comprometió con el suizo Frederic Thiébaud. Y aquí viene el lío. Atención (igual hay que leerlo varias veces para entenderlo): Thiébaud es el exmarido de su exmejor amiga, la que se casó con su exmarido, Robert Mutt. O sea, al final ha habido un no intencionado intercambio de parejas.

Fue cuando Shania Twain empezó a ver de nuevo la luz. Tras un intercambio de matrimonios digno de una película de sobremesa, la cantante volvió a componer, esta vez sin la ayuda de Robert Mutt , y empezó a preparar el que sería su primer disco en 15 años.

El trabajo se publicará la próxima primavera. En él hay hueco para la oscuridad que la invadió durante el divorcio y también para el optimismo que llegó de la mano de Frederic Thiébaud, 47 años, y alto ejecutivo de Nestle. “Al principio las composiciones eran totalmente oscuras, pero de repente la luz se encendió y se mezclaba con la oscuridad. Hay un montón de canciones con ese contraste, pero es muy sutil”.

Desde que Shania y Frederic se casaran en 2011, la cantante ha encontrado la paz que se le escapaba desde hacía años. Y ahora todo culmina con un nuevo disco. “Componer y escribir me ayuda a poner mis emociones en orden. Es algo así como terminar de llorar y seguir adelante”, confiesa a Rolling Stone la cantante, que no se plantea volver a la locura de las giras. “Cuando publique este álbum empezaré a escribir el siguiente. Esa es mi terapia”, afirma Twain.

Con su disco Come on over (producido en 1997 por su exmarido, Robert Mutt), Shania Twain se mantuvo dos años en las puestos más altos de las listas norteamericanas y vendió 39 millones de unidades. En 2002 publicó Up! Desde entonces Twain no había vuelto a intentarlo. En mayo publicará un quinto disco que promete no parecerse a ninguno de los anteriores trabajos de la cantante. “No quería que estuviera relacionado con las producciones de Mutt. Para este disco he buscaba un enfoque más natural”, explica la cantante.

Con información de Agencias