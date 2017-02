Calculan cuánto tardaríamos en alcanzar los 7 planetas descubiertos

Científicos han descubierto un nuevo sistema planetario más allá de nuestro Sistema Solar. Alrededor de la estrella enana fría TRAPPIST-1, ubicada en la constelación de Acuario a 39 años luz de nuestro planeta, orbitan siete planetas del tamaño de la Tierra que pueden contener agua y en al menos tres de ellos podría haber océanos.

¿Cuánto tiempo tardarían los humanos en llegar a aquel sistema lejano que podría albergar vida? El pronóstico al respecto no es muy optimista, ya que con todos los avances científicos hasta la fecha no lo alcanzaríamos en toda la vida. Según el astronauta de la NASA Scott Kelly, con la actual tecnología de propulsión tardaríamos 800.000 años.

Nikole Lewis, astrónomo del Instituto Científico del Telescopio Espacial (STScI, por sus siglas en inglés), estima que un viaje así podría durar alrededor de 44 millones de años si el medio de transporte fuera un avión de reacción, recoge el portal Interesting Engineering.

La distancia de 39 años luz ―o alrededor de 369.000 billones de kilómetros― no es fácil de superar y por el momento no existe ninguna nave espacial que pueda hacer ese recorrido. Al analizar los métodos de transporte espacial más rápidos de los que disponemos, el portal Space.com ha calculado cuánto tardarían la sonda New Horizons y la nave espacial de la NASA Juno en el hipotético caso de ser capaces de llegar a este destino.

New Horizons, que en 2015 pasó por Plutón, tardaría alrededor de 817.000 años hasta arribar a TRAPPIST-1 con su velocidad actual de 14,31 kilómetros por segundo.

En el caso de la nave espacial Juno, que se aproximó a Júpiter el año pasado, serían ‘solo’ 158.600 años a una velocidad de 265.000 kilómetros por hora.

La nave espacial Voyager 1 alcanzaría el lejano sistema solar más tarde, en 685.130 años con su velocidad actual de unos 61.470 kilómetros por hora.

¿No les parecen rápidas estas opciones? En comparación con el transbordador espacial Atlantis de la NASA, que con una velocidad de 28.160 kilómetros por hora tardaría un millón y medio de años hasta TRAPPIST-1, al menos suenan algo más prometedoras.

Con información de Actualidad RT