La cantante estadunidense Beyoncé canceló su participación en el Festival de Música y Artes de Coachella Valley 2017, por recomendación médica, toda vez que está embarazada de gemelos.

Los organizadores del festival, a través de un comunicado, fueron los encargados de anunciar la baja en el cartel de la también bailarina y actriz; aún se desconoce quién ocupará su lugar.

“Siguiendo el consejo de sus médicos de mantener un calendario menos riguroso en los próximos meses, Beyoncé ha tomado la decisión de renunciar al Coachella Valley Music & Arts Festival 2017”, reveló el festival, de acuerdo con Variety.

Será hasta 2018 cuando la artista del álbum “Lemonade” hará su aparición en el tradicional escenario en Indio, California, Estados Unidos, añadió el citado documento.

El concierto principal de Coachella 2017, que se realizará los fines de semana del 14 al 16 y del 21 al 23 de abril, estará a cargo de banda británica Radiohead, además de que actuará el rapero Kendrick Lamar.

The XX, Empire of the Sun, Martin Garrix, Justice y New Order, así como Travis Scott, Father John Misty, Dillon Francis, Bon Iver, Future, DJ Snake, Gucci Mane, Lorde, Porter Robinson & Madeon y Future Islands, son algunos otros artistas que forman parte del cartel de esta edición.