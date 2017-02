Violencia y ‘dealers’, músculo del cártel de Tláhuac

La violencia desatada por el control en la venta y distribución de droga a pequeña escala o narcomenudeo, ha dejado una imparable estela de muerte en delegaciones del Oriente y Sur de la capital, y en zonas limítrofes con el estado de México, donde los grupos delictivos operan al estilo de los grandes capos.

Autoridades de la Procuraduría capitalina y de la Secretaría de Seguridad Pública desplegaron a grupos de inteligencia en busca de Felipe de Jesús Pérez Luna, alias El Ojos, principal líder de narcomenudistas en esas zonas, quien en poco menos de tres años amarró el control casi absoluto en la venta de narcóticos y estupefacientes.

Su grupo delictivo creció de manera vertiginosa y con amplio poder de fuego; a la fecha se le atribuyen más de 30 asesinatos, principalmente contra miembros de grupos antagónicos o de aquellos que se negaron a trabajar para él.

Cuenta con decenas de alcoholes convertidos en choferes de mototaxis, taxis ‘pirata’, y personas dedicadas a vigilar las acciones de la policía en la mayor parte de Tláhuac, principal zona de influencia de El Ojos.

Autoridades del gabinete de seguridad que pidieron anonimato, sostuvieron que este individuo goza además de protección de diferentes corporaciones policiales, lo que facilita su ilícita actividad.

El desafío del “Ojos” es de tal magnitud que el pasado 11 de septiembre, cuatro personas fueron acribilladas y cinco más resultaron heridas, en el Barrio San Diego, delegación Xochimilco, donde encontró oposición para expandir su lucrativo negocio.

Otro enfrentamiento tuvo lugar en Tláhuac el pasado 6 de enero, cuando sicarios del Ojos intentaron rescatar a cinco narcomenudistas detenidos por agentes de la Procuraduría capitalina. El saldo, cuatro sospechosos y un agente de investigación resultaron lesionados.

Las fuentes consultadas explicaron que la franja fronteriza de Chalco y Valle de Chalco, es otra de las principales áreas de confrontación, donde continuamente son hallados cadáveres embolsados, encobijados o amarrados.

Sebastián “N”, quien por años ha servido a uno de los grupos delictivos de narcomenudistas en Valle de Chalco, relató el método de organización para preservar el dominio y evitar la injerencia de grupos como el de El Ojos.

“Aquí el primero es el que distribuye , el que reparte, el que vende, enseguida va es el cadete, el cadete es el que pues les lleva la droga, el que les lleva la mercancía, de ahí siguen los sicarios, estos son los que se encargan de hacer los levantamientos, de ejecutar a la gente y de ahí van los jefes de los sicarios, ellos son los que dan las ordenes; están también los gatilleros que es la gente que cuida al patrón que cuidan a los sicarios y está la mano derecha del patrón y posteriormente sigue el patrón”, detalló.

Los grupos bien organizados de narcomenudeo surgidos de la atomización de los grandes cárteles, tienen como etiqueta el uso de violencia extrema, aseguró Santiago Roel, director de la Organización Semáforo Delictivo.

“El que es más violento es el narcomenudeo porque este no compite por pasar la droga en alguna frontera, sino porque compite en un territorio mucho más amplio, una ciudad un municipio, un estado y está compitiendo por mantener el control del mercado, en la plaza, en la calle, en las escuelas y tener esta protección policíaca y de autoridades en todo el territorio”, apuntó

Sin embargo, los grupos de narcomenudeo con estructura y roles bien definidos cuentan con capacitación incluso de ex servidores públicos diestros para el manejo de armas y crisis, señala Sebastián “N”.

“Aquí también contratamos a los que son ex militares para que nos den entrenamiento de defensa personal, de ejecución de cómo utilizar las armas, pero también tenemos gente preparada, no cualquier …va a ir a hacer cualquier trabajo (…) hacemos una pequeña vigilancia de cómo está el territorio, mandamos a gente común y corriente y si tú ves al licenciado hasta ese tiene que poner, después ya le mandamos a la gente y luego les damos levantón, y nos hemos encontrado a personas que no cantan y son gente de… gente preparada, entonces los torturamos y luego les regresamos el paquetito a aquel buey”, aseguró.

El cártel de Tláhuac como algunos le llaman, ha dado muestras de la decisión de preservar el dominio en el amplio mercado de las drogas y no soltarlo, pese a cualquier costo.

Muestra de ello es otro intento del rescate de un narcomenudista ocurrido a principios de octubre del año pasado en esa demarcación, donde un grupo de investigadores detuvo a un imputado de las huestes del citado criminal, con base en una orden de aprehensión por el delito de homicidio.

Sus cómplices, bloquearon el paso a las patrullas con neumáticos envueltos en fuego y pese a la desventaja, los detectives se abrieron paso, no sin antes llevarse detenidos a otros cuatro dealers, y varias bolsas con marihuana.

Las acciones policiales y de inteligencia se desarrollan de manera sigilosa y confidencial, para desarticular en definitiva a la red delictiva y el manto de protección que año tras año tejió Felipe de Jesús Pérez Luna, El Ojos.

Con información de Noticias MVS