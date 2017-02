Presidente islandés prohibiría la piña en la pizza si pudiera

Uno de los debates más acalorados entre los amantes de la pizza, además de si comerla o no con salsa cátsup, es el de si debe o no llevar piña. El presidente de Islandia coincide con lo segundo, tanto que declaró que prohibiría tal cosa.

Durante una visita que realizó Guðni Th. Jóhannesson a una escuela, contestó preguntas de los alumnos, entre éstas cuál es su equipo favorito de la liga inglesa de futbol (el Manchester United, por cierto) y cuál era su opinión sobre la piña en la pizza. A este último cuestionamiento, el antes profesor de historia contestó: “prohibiría la piña en la pizza si tuviera el poder de aprobar leyes”.

Esto ocasionó que usuarios de redes sociales reaccionaran con opiniones encontradas.

“El presidente de Islandia, pizza y piña – una decisión sabia. Si hay un lugar en el que las piñas no deben terminar, es en la pizza”

Horas más tarde, el presidente de Islandia publicó en una página de Facebook una aclaración de su respuesta, en la que aseguró que sí le gusta la piña, sólo no en la pizza.

“No tengo el poder de hacer leyes que le prohíban a la gente poner piña en las pizzas. Me alegra no tenga ese poder. Los presidentes no deben tener poder sin límites. No me gustaría estar en la posición de poder aprobar leyes que prohíban cosas que a mí no me gustan. No quisiera vivir en un país así. Para la pizza, recomiendo mariscos”.

