La aprobación del mandatario estadunidense Donald Trump se ubicó en 38 por ciento, lo que representa su nivel más bajo desde que asumiera la presidencia y que su “popularidad se hunde como una roca”, de acuerdo con un sondeo difundido hoy.

63% de los entrevistados considera que el presidente de EU no es una persona estable

Elaborada por la Universidad de Quinnipiac, la encuesta indicó que el 55 por ciento de los consultados desaprueba el desempeño de Trump como presidente.

Los resultados de la investigación contrastan con los emitidos el pasado 7 de febrero, cuando Trump gozaba de un nivel de aprobación de 42 por ciento, frente a 51 por ciento que veía de manera negativa su desempeño al frente de la Casa Blanca.

Entre las mujeres, el trabajo de Trump es aprobado sólo por 36 por ciento, en tanto que 59 por ciento lo desaprueba; en tanto que 41 por ciento de los hombres aprueba su labor frente al 50 por ciento que la rechaza.

Las opiniones sobre la mayoría de las cualidades personales de Trump también son negativas. El 55 por ciento de los estadunidenses considera que Trump no es honesto; 55 por ciento piensa que no tiene buenas habilidades de liderazgo; y 53 cree que él no se preocupa por los estadunidenses promedio.

Asimismo, 63 por ciento considera que no es una persona estable; mientras tanto, 64 por ciento piensa que es una persona fuerte y 58 por ciento que es inteligente, aunque estos porcentajes positivos disminuyeron respecto del anterior sondeo.

“La popularidad del presidente Donald Trump se está hundiendo como una roca”, dijo Tim Malloy, subdirector de encuestas de la Universidad de Quinnipiac.

“Él es criticado en honestidad, empatía, estabilidad y capacidad de unir. Y dos de sus puntos fuertes, el liderazgo y la inteligencia, se están hundiendo a nuevos mínimos. Esta es una encuesta terrible a un mes de haber asumido la presidencia”, añadió Malloy.

Asimismo, los consultados mostraron una mayor confianza tanto en las cortes judiciales como en los medios de comunicación.

El 38 por ciento piensa que puede confiar que Trump hará lo correcto “casi siempre” o “la mayoría de las veces”, frente al 58 por ciento de los votantes que piensan que pueden confiar en que los tribunales estadunidenses harán lo correcto.

Los votantes confían más en los medios que en Trump, en un porcentaje de 52 por ciento frente a 37 por ciento, “para decirles la verdad sobre asuntos importantes”.

“Los medios, tan demonizados por el gobierno de Trump, son en realidad mucho más populares que el presidente”, afirmó Malloy.

Con información de Excélsior.