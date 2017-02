México no aceptará medidas migratorias de EU: Videgaray

México no va a aceptar nuevas disposiciones migratorias de Estados Unidos y no dudará en acudir a instancias internacionales como Naciones Unidas para defender los derechos humanos de los inmigrantes, dijo el canciller, Luis Videgaray.

Sus declaraciones se dan horas antes de que los secretarios de Estado y de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Rex Tillerson y John Kelly, viajen a México para reuniones con funcionarios así como con el presidente, Enrique Peña Nieto, el jueves.

El funcionario dijo que a México le preocupa las nuevas medidas en materia migratoria del gobierno de Estados Unidos, por lo que será el primer tema “que habremos de hablar y de discutir con los secretarios de gobierno de los Estados Unidos que visitan a partir de hoy nuestro país”.

Este es inevitablemente y por convicción el primer punto en la agenda”, aseguró.

“En segundo lugar quiero dejar claro de la manera más enfática que el gobierno de México y el pueblo de México no tienen por qué aceptar disposiciones que de manera unilateral un gobierno quiere imponer a otro. Eso no lo vamos a aceptar porque no tenemos por qué hacerlo, no es en el interés de México”, agregó.

El gobierno de Estados Unidos ordenó el martes la contratación de 15 mil nuevos agentes fronterizos con el fin de deportar a todos los inmigrantes ilegales, pero dejará las protecciones vigentes para los inmigrantes conocidos como “dreamers” quienes llegaron al país cuando eran niños.

El canciller agregó que el gobierno de México va a actuar “por todos los medios públicamente posibles” para la defensa de los derechos humanos de los mexicanos en el exterior, particularmente en los Estados Unidos.

“Que no quede ninguna duda, México y el gobierno de México no habrá de dudar en acudir a los organismos multilaterales, empezando por las Naciones Unidas para defender conforme al derecho internacional, los derechos humanos, las libertades y el debido proceso a favor de los mexicanos en el exterior”.

Reiteró que las embajadas dan asesorías a los mexicanos en Estados Unidos sobre sus derechos y cómo deben actuar cuando los agentes de migración intenten arrestarlos.

Durante la renovación de convenio de derechos humanos con la ONU, el titular del ACNUDH, Zeid Raád Al Hussen, señaló que cada vez más migrantes son “criminalizados, detenidos y deportados sin el debido proceso”.

Agregó que “la ONU-DH está preocupada por esta tendencia. Aplaudo los esfuerzos del gobierno mexicano para proveer de mayor apoyo a los migrantes mexicanos en el extranjero al informarles sus derechos. Al mismo tiempo, invito a todos los estados, no solo a proteger a sus connacionales, sino también a revisar sus propias políticas migratorias para que aseguren que se están basando en normas de derechos humanos vigentes”.