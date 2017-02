Los premios británicos que celebran a lo mejor de la música mundial, Brits, otorgaron a David Bowie el reconocimiento como Mejor Artista Masculino Británico del Año.

La academia nominó de manera póstuma al británico David Bowie y al canadiense Leonard Cohen por su contribución musical en 2016. El primero está nominado además en la categoría de mejor álbum del año por Blackstar.

Bowie falleció víctima de cáncer el 10 de enero de 2016, a los 69 años, dos días después de lanzar su álbum Blackstar, que coincidió con el día de su cumpleaños.

El actor estadunidense Michael Hall aceptó el reconocimiento en nombre de la familia de Bowie.

“Si David Bowie estuviera aquí (…) quizá no estaría aquí”, señaló Hall.

El grupo británico Little Mix abrió la ceremonia de la entrega de los Brits con el éxito Shout Out to My Ex, del álbum Glory Days.

Vestidas en colores plata y negro, el cuarteto bailó y cantó con bailarines pintados de plateado en una escenografía con humo blanco y luces multicolores.

La artista Emeli Sandé fue la primera en subir al escenario para recibir la estatuilla como Mejor Artista Británica Femenina por el álbum Long Live the Angels, que incluye el sencillo Hurts.

El cantante y compositor estadunidense Bruno Mars se presentó con el sencillo That’s What I Like, del álbum del mismo nombre.

El premio al Mejor Grupo Británico fue para The 1975, que realizará este año una gira por Norteamérica, comenzando en México y que continuará en Estados Unidos y Canadá.

El cuarteto británico arrebató el premio a las favoritas en esta categoría, la banda femenina Little Mix.

Algunas figuras como Katy Perry, Ed Sheeran y Robbie Williams actuarán en la ceremonia de premiación, realizada en el centro de espectáculos O2 Arena, en el sureste de Londres.

Con información de Excélsior.