“Checo” Pérez y Force India presentan el nuevo monoplaza VJM10

Con la meta de ascender al tercer lugar entre los Constructores en la temporada 2017 de la Fórmula Uno, la escudería Force India presentó su nuevo monoplaza VJM10, que estrenará el piloto Sergio Checo Pérez en Montmeló.

“Podemos ser una de las sorpresas de la temporada, y sueño con conseguir juntos nuestra primera victoria”, aseguró Pérez en declaraciones que divulga su escudería.

Pérez, de 27 años, quien correrá su cuarto año consecutivo con Force India, se dijo convencido de que la escudería puede ser una de las sorpresas de la temporada que está por iniciar, luego de concluir en la cuarta posición de Constructores del campeonato mundial de la F1, detrás de Mercedes, Red Bull y Ferrari.

Esta vez, el piloto mexicano, quien concluyó en la séptima posición entre los principales conductores de la F1, tendrá como compañero al francés Esteban Ocon.

Pérez volverá a ser el piloto número uno de la escudería por cuarto año consecutivo.

“Vamos a darlo todo. Le he dicho a Sergio que lo voy a llevar al Top 3 del campeonato. No veo por qué no podamos meternos en el Top 3. Soñamos en grande y vamos por ello”, prometió el propietario de la escudería, Vijay Mallya, durante la ceremonia de presentación del nuevo monoplaza, en Silverstone.

Mallya, fundador y director de Force India, dijo que el propósito es terminar la temporada 2017 entre los primeros lugares del Mundial de Constructores:

“Hay quien opina que Force India no podrá mantener el lugar del año pasado. Quien lo diga, tendrá que comerse sus palabras. Somos campeones mundiales en resultados contra dinero invertido”.

