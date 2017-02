Así estafan en Facebook con fotos de niños enfermos

En Facebook, alguien te pide un “Me gusta” o que escribas “Amén” en los comentarios para solidarizarte con un niño con cáncer. Te aseguran que si compartes la publicación, se donará 1 dólar para tratar al enfermo. Sí, es una estafa en la que caen millones de personas. Así es como funciona.

La finalidad de estas páginas supuestamente solidarias no es otra que ganar dinero a costa de la ingenuidad de la gente. Un caso reciente mostraba las fotos de un niño pequeño con la descripción “este pequeño tiene cáncer” y la promesa de que Facebook haría donaciones económicas para financiar su cirugía si los usuarios hacían clic en “Me gusta” y dejaban comentarios.

Más de un millón de personas compartieron la publicación durante el mes de febrero. Cientos de miles hicieron clic en “Me gusta” u otra reacción.

Una investigación de la BBC dio con el niño: Jasper Allen. La madre explicó que las imágenes fueron tomadas el año pasado cuando su hijo sufrió una forma grave de varicela. Ahora circulan por Internet bajo la falsa promesa de curarle un cáncer que ni si quiera tiene.

Los administradores de Facebook desactivaron la cuenta del usuario que robó las fotos de Allen, pero volvió a estar activa días más tarde. Las fotos de Jasper Allen ya no aparecen, pero hay otras publicaciones de niños con cáncer que son falsas. La BBC enumeró un puñado de estas fotos y desveló su auténtica procedencia:

Una niña de tres años de Inglaterra, que resultó herida en un accidente de carretera en 2015. La imagen pertenece a sus padres.

Un niño adolescente de Texas en coma por meningitis viral. Su familia había lanzado una campaña de crowdfunding para pagar su tratamiento.

Una niña de Texas con progeria, un trastorno que causa envejecimiento prematuro. Su madre había hecho un blog sobre su vida.

Una niña de Pennsylvania que necesitaba una operación de onfalocele, un defecto de nacimiento en su abdomen. Sus padres habían compartido fotos de su cirugía en Internet.

Un bebé de Florida que murió tras nacer con un defecto en el diafragma. La imagen había aparecido en la prensa local.

La misma cuenta de Facebook tiene además varias fotos de niños muertos en sus ataúdes que amenazan a los usuarios con “76 años de mala suerte” si pasan de la imagen sin un “Me gusta” o un compartido.

El fundador de Facecrooks, una páginas que denuncia las estafas y otras actividades poco éticas que se dan en Facebook, cree que la mayoría de los usuarios saben que esas promesas y amenazas no son reales. “El sentido común les dice que no es cierto, pero en la parte de atrás de sus mentes piensan: ¿Qué pasa si es verdad? ¿Qué me cuesta hacer clic en Me gusta?”

Sin embargo, al hacerlo, el usuario se expone a un riesgo. Los creadores de estas páginas de Facebook acumulan millones de seguidores para después vaciar la página de contenido y promocionar, por ejemplo, los productos de una empresa que paga por esa publicidad. O directamente venden la página a los hackers. Este último caso es especialmente peligroso para el usuario.

Las páginas de Facebook con muchos seguidores son ideales para montar una granja de enlaces: una página que enlaza a otras webs que pagan una comisión por el servicio. En el peor de los casos, esos enlaces pueden usarse para difundir malware o realizar ataques de phishing con el fin de obtener datos personales del usuario, como contraseñas o su tarjeta de crédito.

“Puede que después publiquen informaciones que aseguran que ganaste un premio y tratan de convencerte de que des tu número de teléfono y te inscribas en un servicio Premium, o te piden más datos personales”, explicó un experto en ciberseguridad a la BBC.

En definitiva: la próxima vez que veas que un contacto de Facebook escribe “Amén” en un comentario o le da “Me gusta” a la foto de un supuesto niño con cáncer, en lugar de reírte de su ingenuidad y pasar de largo, explícale el riesgo al que se expone con algo tan aparentemente inocuo como un clic

Con información de Agencias