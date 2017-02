‘Tuca’ acepta que lanzó amenazas y justifica su furia

Ricardo Ferretti, técnico de los Tigres de la UANL, reiteró que sí amenazó a los aficionados del Veracruz tras la pelea en las gradas del estadio Luis Pirata Fuente el viernes pasado, pero fue una reacción ante la violencia contra los seguidores de su equipo.

“Si piensan que voy a decir que no fue amenaza… sí fue, ¿por qué no? Si atacan a tu hermano ¿lo aplaudes? ¿Lo amenazas? Tomé al policía y le pedí que hiciera algo, pero ni él podía hacer nada, le dije pide auxilio”, indicó el estratega, quien gritó y empujó a elementos de seguridad, mientras exigía que hicieran algo para detener la violencia tras el partido.

El Tuca reiteró que le gustaría tratar a la afición de los Tiburones de la misma forma en la que trataron a los seguidores de Tigres, pero indicó que sabe que los que viajarán a Monterrey no serán los mismos.

“Si fuera por mí, cuando vengan aquí no los dejaba entrar, pero van a venir y no les va a pasar nada. Pero van venir y van a estar protegidos, además de que los que se pelearon no van a venir”.

Durante la conferencia aseguró que sintió impotencia al ver cómo la afición de Tigres estaba siendo agredida, y reconoció que le costó trabajo dormir el fin de semana al recordar lo que ocurrió.

“En el Universitario no hemos tenido ningún incidente, porque mi directiva se preocupa. Si hubiera sido tu hermano cómo te sentirías, si hubiera sido alguien que quieres”.

Aseguró que Gignac no provocó la violencia con sus festejos de los goles. “No salió a provocar, salió a festejar con su familia”.

