Sí hay corrupción en Sevitra: García López

“¡En la Secretaría de Vialidad y Transporte claro que hay corrupción!”, admite sin tapujos su titular Francisco García López, quien la víspera fue señalado de pedir junto con el subsecretario de Regulación y Control de Transporte de la Sevitra, Marcos Fredy Hernández la entrega de 50 mil pesos por una concesión para taxi o mototaxi. “Paco Pizza” como le conocen, ataja, “si hay corrupción, pero ésta es alentada y prohijada por algunos dirigentes de organizaciones de transporte a quienes se les hace fácil dar dinero a algunos empleados de la dependencia a cambio de que les agilicen los trámites. A inicios del actual gobierno se confirmó que en algunas representaciones de la Sevitra en las regiones de la entidad, los mismos empleados pagaron la renta de las oficinas e incluso el servicio de Internet, los cuales tenían meses de atraso en el pago y el dinero provino de las “gratificaciones” que los concesionarios dan a los empleados”.

El servidor público aprovecha la entrevista para lanzar un reto a quienes lo acusaron de pedir “moche” para liberar concesiones: “Si tienen pruebas que las presenten, para iniciar procedimientos administrativos sancionatorios en contra de quien o quienes estén extorsionando, porque no permitiré se utilice mi nombre o persona para extorsionar”.

Admitió que la Secretaría de Vialidad y Transporte (Sevitra) es susceptible a la corrupción toda vez que se manejan muchas cuestiones, “estamos en el límite de la corrupción”.

Dijo que las alarmas que se prenden deben ser para atender porque “hay información de que hay, y ha habido corrupción, pero no ya no habrá más corrupción”.

“Si me mencionan que he pedido o pido dinero, están equivocados, puedo decir que eso es una mentira y un acto cobarde de quien lo diga, porque yo soy directo y si lo que desean es que yo tenga negociaciones en lo oscuro, se equivocan, no la hay y no la habrá, abiertamente lo digo, ¡no voy a permitir ni permitiré actos de esa naturaleza!”.

Aclaró que quien haya pedido dinero a su nombre no está autorizado para hacerlo.

Enfático el titular de la Sevitra advierte que la corrupción se terminará en la actual administración porque esa es la indicación del gobernador Alejandro Murat, “cero tolerancia con el funcionario que cometa un acto de corrupción en el que haya manejo de recursos y que haya una denuncia formal y comprobación, habrá una sanción ejemplar a quien haga una situación de esta naturaleza porque las instituciones y sobre todo la ciudadanía ya no aguantan eso”.

En este sentido, García López ofreció que al interior de la Sevitra se pondrá mayor atención a las denuncias que se hagan sobre presuntos actos de corrupción y lanzó el reto a quien denunció presuntos cobros por 50 mil pesos para que sustente sus dichos ante la autoridad correspondiente.

Dio a conocer que en la Dirección de Emplacamiento se colocó un módulo que se encarga de revisar cada una de las áreas y lo mismo ocurrirá en el caso de la Dirección de Concesiones para vigilar y cuidar que quien se merezca una concesión y se la haya ganado la obtenga sin problema alguno y mucho menos sea víctima de extorsión.

NO SE DESCARTA LA LIBERACIÓN

La liberación del transporte es un tema que se tiene que revisar bien por lo que representa el transporte en Oaxaca.

Sin embargo, la tendencia va para allá; en municipios como Huajuapan, Juchitán de Zaragoza, Xoxocotlán, Santa Lucía del camino ha habido un crecimiento desmesurado del transporte y una concentración de la actividad porque vemos que en el Centro Histórico de Oaxaca hay muchos taxis pero en las colonias no hay un buen servicio.

El servicio está cayendo, y hoy se concentran en la riqueza del transportista.

No sé si sea la liberación del transporte la solución pero si hay ciudades donde la demanda ha sido rebasada por la oferta, dijo.

SÓLO SE ADMINISTRA EL PROBLEMA, DICE

Hemos llegado al límite en que el gobierno –desde las administraciones pasadas—únicamente se ha dedicado a administrar el problema del transporte porque no hay solución al mismo.

“A ese límite hemos llegado, no lo niego porque esa es la realidad en la que el número de concesiones en el transporte ha crecido de manera exponencial y la Sevitra sigue siendo la misma Cotran que dependía de la Secretaría General de Gobierno y sigue reducida contrario al crecimiento que tiene el sector transporte”.

Recordó que en el gobierno de Ulises Ruiz Ortiz se estimaba había 30 mil concesiones y al terminar el gobierno de Gabino Cué el número pasó a 50 mil concesiones, lo que refleja que el crecimiento ha sido exponencial, “lo grave de esto es que cada día hay más solicitudes para más concesiones”.

García López consideró que si bien puede haber una solución al conflicto del transporte, esta pasa por todos los involucrados, desde concesionarios, dirigentes de organizaciones, las mismas agrupaciones, los trabajadores, el público usuario y el gobierno.

Como Gobierno no tenemos un policía vial para cada taxi o cada urbano, tenemos que involucrarnos todos para hacer un gran pacto que permita dar un buen servicio con calidad, calidez, eficiencia y respeto y que la comunidad vea el cambio de actitud en el servicio que se otorga, añadió.

Concluyó advirtiendo que no hay una solución sola a partir del gobierno o de los transportistas o de la sociedad sino a partir de un consenso general para reordenar.

Con información de Juan C. Medrano