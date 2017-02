Obrador, irresponsable

Si el político tabasqueño hablara POR SU CUENTA y se enfrentara al señor Donald Trump, Presidente de los Estados Unidos de América, exponiéndose a alguna represalia de parte de las autoridades de aquel país, sería SU PROBLEMA. Lamentablemente está actuando como LÍDER, GUÍA y representante de un número de mexicanos AFILIADOS a SU PARTIDO político y se está refiriendo de manera agresiva, NO solamente contra el Presidente de México, sino que también anuncia que realizará MEETINGS en aquel país vecino para realizar su crítica al gobierno ajeno. Seguramente él es muy valiente, pero debería recordar que NO es lo mismo estar en su rancho “LA CHINGADA” que en Chicago, Illinois o en algunas ciudades de Texas, donde él ha anunciado que hará su labor de proselitismo para llegar a la silla presidencial de MÉXICO en el 2018. Seguramente alguno de sus maestros asesores, tendrá la inteligencia de hacerle ver que en aquel país SÍ se respetan las leyes y que éstas son más drásticas con los latinos. No vaya a ser que…alguien le diga con enojo, Hey, YOU! Go home! Tantito peor por lo de su rancho. Creemos que DEBE quedar muy claro, que cualquier crítica, amenaza, agresión, que ÉL EMPLEE, sería a TÍTULO PERSONAL, pues NO desempeña cargo o función pública alguna y tampoco ha sido enviado en representación de ningún tipo a pe…rorar en aquel país. Y de aquí me regreso rápidamente a Oaxaca, para comentar algunas de las cosas sobresalientes que se dijeron en la celebración de la Congregación Mariana Trinitaria, institución privada, que recibió a la señora Chinchilla y al señor Zapatero, que fue quien dijo en su discurso (no sé si tenía relación con la celebración mencionada) que : “Educación, camino de México para salir de problemas”. Desde luego NO es una novedad, salvo por el hablante, que fue Presidente de España, aunque NO muy efectivo ni reconocido. Hay que ver cómo están las cosas en su país después de su mandato. Nosotros hemos señalado que OAXACA, debe elevar la CALIDAD y EFICIENCIA de la EDUCACIÓN que se imparte en las aulas. Pero también hemos señalado, que NO son los MAESTROS los únicos y verdaderos responsables de la EDUCACIÓN de la NIÑEZ y de los ADOLESCENTES. Sabemos todos y NO podríamos negar, que la EDUCACIÓN SE MAMA en el hogar. La PRIMERA MAESTRA de los niños debe ser la MADRE y el CORRESPONSABLE DIRECTO el PADRE, si es que no huyó del hogar, como sucede frecuentemente en los matrimonios jóvenes. Antes de que nazca el bebé ya desapareció el “papá”, muchas veces JOVEN IRRESPONSABLE. Y de ahí en adelante empieza el calvario para la madre y el pequeño hijo (a). Y sin duda alguna, es el ESTADO el que tiene la obligación y FACULTAD de BRINDAR EDUCACIÓN de calidad en las ESCUELAS PÚBLICAS, en donde se aplican MILES DE MILLONES de pesos anualmente para cumplir con esa función SOCIAL ineludible, que por desgracia NO se ha PODIDO someter a una verdadera EVALUACIÓN NACIONAL, por los motivos más que conocidos. También en este caso, el problema es la falta de responsabilidad de los que reciben la paga y la obligación de cumplir con sus funciones respectivas.

Opinión de Juventino Gamelí Cruz García