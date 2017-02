Niega Cuba entrada a Calderón; iba a homenaje de opositor a Castro

El gobierno cubano negó la entrada al expresidente de México, Felipe Calderón Hinojosa.

De acuerdo con el exmandatario, el Departamento de Inmigración de ese país informó a la aerolínea que no estaba autorizado para proceder a la documentación del vuelo AM 451 cuyo destino era La Habana.

@AMX: Nos informa inmigración de Cuba que pasajero FCH no está autorizado para entrar a Cuba y solicita que no sea documentado en vuelo AM451″, escribió.

Felipe Calderón viajaría al país cubano como invitado a la entrega del premio Oswaldo Payá, la cual se realizará este miércoles.

El panista también lamentó no poder acompañar a Rosa María Payá, en el homenaje de su padre.

“Lamentablemente no podré estar con Uds en el homenaje a tu admirado padre. Inmigración de Cuba solicitó que no me documenten (sic)”.

“Anhelo y me comprometo a luchar para que un día todos los latinoamericanos podamos vivir en Libertad, Justicia y Democracia @RosaMariaPaya”, manifestó.

En esta misma situación se encuentra la exministra de Chile, Mariana Aylwin, quien tampoco pudo abordar el avión que la trasladaría a la capital de Cuba.

Con información de Excélsior