Movilidad urbana

En la ciudad de Oaxaca incluidos los municipios conurbados, especialmente en avenidas como el periférico y carretera internacional, que se supone son vías o libramientos para desplazarse rápidamente, en realidad son un caos vial o vías de rodamiento lento donde los automóviles se mueven a vuelta de rueda por la cantidad de topes, semáforos instalados sin planeación y principalmente por vehículos estacionados en un carril para ese fin o en doble fila, en lugares donde si hubiera autoridad vial e interés por agilizar el tránsito de miles de vehículos no se debería estacionar ninguno, nunca, como en la avenida Juárez o Independencia en el centro histórico.

En la ciudad de Puebla en el boulevard 5 de mayo o en Querétaro en la autopista que pasa a pocas calles del centro, no se estaciona nadie, convirtiéndose en ágiles rutas de circulación al rescatarse dos carriles de libre flujo, que en Oaxaca en el caso del periférico o la carretera, siempre están ocupados por coches estacionados por horas y los que se ubican en doble fila, dejando únicamente un carril si se detiene un autobús de pasajeros o dos si avanza. Si la Dirección de Vialidad de Oaxaca fuera eficiente y no una empresa corrupta recaudadora de dinero de infracciones, si en serio fuera lo que dice su pomposo e inoperante nombre relacionado con la vialidad, debiese prohibir totalmente el estacionamiento en estas vialidades, condicionando a los dueños de vehículos que ahí estacionan todo el día a que buscaran donde no estorben, como los dueños de domicilios de Juárez e Independencia. Estas dos calles demuestran que si se puede prohibir el estacionamiento utilizándose plenamente dos carriles con movilidad expedita y libre, pero ese ejemplo de funcionalidad al inútil director de SEVITRA o como se llame ahora la dependencia de tránsito, no le importa, para él lo que vale es el dinero de infracciones o concesiones: ¿Cómo se desplazan los coches no le interesa? El funcionario es jefe sin horario así que puede llegar a la hora que sea, tiene exención de infracciones, vehículo oficial con la gasolina que necesite y bono para sus gastos, así que la movilidad urbana en Oaxaca no es de su incumbencia, mientras decenas de miles de coches avanzan a vuelta de rueda emitiendo millones de metros cúbicos de humo y perdiéndose miles de horas de trabajo o distracción a bordo de autos que podrían avanzar rápido si no hubiera coches estacionados en carriles que se podrían utilizar para circular.

Opinión de Carlos R. Aguilar Jiménez