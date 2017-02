Legisladores dan entrada a juicio político en contra de Gabino Cué

Diputados locales de Morena, PAN y PRI de la LXIII Legislatura local, acordaron este lunes “revivir” el juicio político promovido en contra del ex gobernador Gabino Cué por lo que establecieron un periodo de tres días hábiles a partir de la notificación para que, quienes promovieron el juicio, se presenten a realizar la ratificación correspondiente.

De acuerdo con la presidenta de la Comisión Instructora, diputada del partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), María de Jesús Melgar Vásquez, aseguró que ningún expediente quedará sin ser atendido, sin importar del funcionario que se trate o al partido político al que pertenezca.

Informó que dentro de los trabajos de la Comisión Permanente Instructora de la LXIII Legislatura, se aprobó el acuerdo de radicación del juicio político promovido contra el exgobernador de Oaxaca Gabino Cué Monteagudo, y además estableció el plazo para la ratificación correspondiente en un periodo de tres días hábiles a partir de la notificación.

En la sesión realizada en la sala de juntas del primer nivel del Congreso local, la presidenta de la Comisión Instructora, diputada del partido Morena, María de Jesús Melgar Vásquez, acompañada del diputado del Partido Acción Nacional (PAN), Juan Mendoza y la legisladora del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Mercedes Rojas Saldaña firmaron la revisión de los primeros 16 expedientes.

Respecto al expediente 34 promovido por Amira Cruz, el senador Benjamín Robles Montoya y Alejandro Cruz Pimentel, contra el ex mandatario de Oaxaca, Gabino Cué Monteagudo, donde se le acusa de violaciones graves a la Constitución, los diputados de la Comisión Instructora señalaron que le notificarán a los promoventes para que acudan a ratificar la denuncia, y con ello, estar en posibilidades de analizar si se inicia o no la investigación correspondiente.

“Como lo marca la Ley, quienes promovieron el juicio político contra Gabino Cué Monteagudo tienen tres días hábiles contados a partir de que les sea notificado el acuerdo para presentarse a ratificar su escrito”, recalcó la diputada Marichuy Melgar.

Además, la legisladora del partido Morena, subrayó que trabajarán en todos los expedientes que les notifiquen, sin importar de quién se trate o a qué partido pertenezca.

Finalmente, la diputada Mercedes Rojas Saldaña y Juan Mendoza Reyes externaron su compromiso para seguir trabajando en la Comisión Instructora.

ESTOY ESPERANDO QUE ME LLAMEN: B. ROBLES

Entrevistado al respecto, el senador de la República por el estado de Oaxaca y promovente del juicio político, Benjamín Robles Montoya, informó que está a la espera de que la Comisión Instructora de la LXIII Legislatura local lo llame para ratificar su solicitud de juicio político en contra del exgobernador Gabino Cué.

Celebró que los actuales diputados locales hayan tomado la determinación de radicar el juicio político promovido en contra del exgobernador Gabino Cué.

Recordó que esta es la segunda solicitud de juicio político en el Congreso de Oaxaca, pues la primera “la tumbaron los mismos diputados de la pasada LXII Legislatura local”.

Robles Montoya dijo que espera que en el caso de exgobernador Gabino Cué suceda lo mismo que con el exgobernador de Sonora, Guillermo Padrés.

“Gabino Cué debe devolver lo que se robó e ir a la cárcel”, exigió el senador de la República.

El senador Benjamín Robles sentenció: “Nosotros no nos vamos a detener hasta que haya justicia en Oaxaca, hasta que se regrese el dinero que se robó y vayan a la cárcel los funcionarios encabezados por Gabino Cué que abusaron de la confianza que les dimos y se convirtieron en los principales saqueadores de la entidad”.

Acusó a Gabino Cué de haber violado preceptos constitucionales: “Lo estamos acusando de tráfico de influencias, abuso de poder, de enriquecimiento ilícito y de desvíos de recursos federales”.

Por su parte, Amira Cruz, otra de las promoventes del juicio político, aseguró que se encuentran a la espera de ser notificados por escrito y a partir de ello ratificar su solicitud en el entendido de que se aplique la Ley a quienes abusaron del poder y se castigue a quienes resulten responsable del desvío de recursos en una entidad considerada de las más pobres del país.

LA PASADA LEGISLATURA ARCHIVÓ JUICIO POLÍTICO

Cabe señalar que el pasado 14 de abril del 2016, el pleno de la entonces LXII Legislatura local, declaró improcedente iniciar juicio político en contra del gobernador Gabino Cué por el presunto desvío de 10 mil 712 millones de pesos del erario.

Sin mayores detalles, los legisladores ordenaron archivar la denuncia que presentó el senador del PT, Ángel Benjamín Robles Montoya, apenas el pasado 28 de marzo de ese año.

La respuesta del entonces gobernador fue inmediata para “felicitar” y reconocer la “imparcialidad y probidad del Congreso del estado” al declarar improcedente iniciar formal procedimiento de juicio político en su contra.

“El Poder Ejecutivo estatal reafirma asimismo su decisión de respetar y hacer respetar los derechos de las y los ciudadanos oaxaqueños, para interponer algún tipo de procedimiento de inconformidad en contra de cualquier institución pública o servidor público ante la presunción de algún acto ilícito, siempre y cuando se obre de buena fe, fundados en el bien común y presentando pruebas contundentes que fundamenten su dicho”, puntualizó Cué.

Gabino Cué salió al paso del escándalo al ratificar “su compromiso inquebrantable para servir sin exclusiones a Oaxaca y su pluralidad, al tiempo de cumplir la Ley y fortalecer sus vínculos de cooperación y trabajo con los poderes Legislativo y Judicial de la entidad”.

Robles Montoya solicitó el 28 de marzo del 2016 se iniciara juicio político contra Cué Monteagudo por el probable desvío de 10 mil 712 millones de pesos, vía que fue cancelada ese 14 de abril del 2016.

Sin embargo, el proceso de juicio político en la Cámara de Diputados federal sigue su curso.

Benjamín Robles Montoya, excolaborador y amigo de Cué durante 20 años, acusó al entonces gobernador “de distraer las rentas públicas del estado de los fines a que están destinados por las leyes, así como por el desvío de recursos públicos que trastocan el funcionamiento normal de las instituciones y por graves violaciones a la Constitución”.

Afirmó que de ese desfalco patrimonial “viene la riqueza de Gabino Cué y (su operador político) Jorge Castillo, así como de sus compinches (los exsecretarios Germán Tenorio Vasconcelos, de Salud y José Zorrilla, de Turismo, entre otros).

También recalcó que “Oaxaca no avanza porque no hay justicia, porque la impunidad es la norma, porque no le pasa nada a quien roba y porque si eres honesto sólo les estorbas. En Oaxaca si eres pobre y robas vas a la cárcel, pero si eres poderoso te vas impune a disfrutar del botín”.

Opinión de Juan C. Medrano