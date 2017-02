La mujer alfa ¡es la mejor novia!

Ser una mujer alfa no es fácil, en realidad es algo de lo más complicado, la mayoría de estas chicas no tienen pareja, ser sus amiga resulta difícil pues no todos la toleran. Pero lejos del esterotipo de una mujer dominante y algo dramática, este tipo de chicas son el complemento que buscas en tu vida.

El término alfa se usa para denominar a una hembra que predomina en el reino animal, y en los seres humanos se refiere a los rasgos, ya sea masculinos o femeninos que tienen cualidades natas de liderazgo, habilidad física, heroísmo, ambición, carisma y seguridad.

Pero como en todo, para los macho alfa suele relacionarse con un hombre visionario e inteligente, pero para la mujer se establece como inestabilidad y conflicto, pero ellas son mucho más.

Y para demostrarlo, mira el conteo que te presentamos a continuación sobre este tipo de chicas, gracias a información de Bolde.

1: Siempre será honesta sobre quien es

No tienes que estar adivinando quién es porque ella será honesta al respecto, y lo hace porque lo que pienses de ella en realidad no es importante. Su autenticidad se ve reflejada en el “tómame como soy, o mírame mientras me voy”. Su dignidad es un recurso más valioso y no necesita mostrarse como inocente o frágil para que la aceptes.

2: Te retará a ser un mejor hombre

Si hay algo que su chico quiere para una mejor vida, ella se encargará de luchar a su lado para que él lo consiga. Nadie le mostrará el apoyo que ella puede. Quiere que su pareja tenga éxito, así que hacerlo un mejor hombre es un ganar-ganar para ambos.

3: Ella vive a alta velocidad, así que ser su compañero es divertido

A ella le gusta vivir al máximo y cuando no está trabajando, está divirtiéndose de la mejor forma en que puede. No es una mujer del tipo casero, pues disfruta más escalar una montaña, ir a acampar y socializar. Nada más divertido.

4: Ella te quiere, pero no te necesita

Ella no necesita a nadie para que le arregle la vida, tampoco busca que la mantengas. Si está contigo es ÚNICAMENTE porque quiere. No hay nada más sincero que una mujer que está haciendo su vida para ella por ella, si tú estás que bueno, pero si no, ella no se muere sin ti.

5: No te va a molestar para que hagas algo

Si olvidas hacer algo que le dijiste que harías no va a necesitar estar molestándote para que lo hagas, eso es desperdiciar su tiempo y es de flojera. Seguro buscará cómo resolverlo por sí misma. Tiene mejores cosas que hacer que molestarte.

6: No se dará por vencida en cosas pequeñas

No va a dejar la relación cuando las cosas se pongan duras, de hecho estará más interesada en ti porque sabe que estar juntos es complicado, pero quiere estar contigo, así que mientras te ame, lo intentará todo.

7: Hará el primer movimiento

El sexo con una chica alfa es asombroso, ella disfruta, se apasiona e intima, pero también no tendrá miedo de iniciar la relación. Hay días que tras una larga jornada, solo quiere llegar a casa y arrancarle la ropa a su hombre.

8: No necesitas preocuparte por ella

Si se va de viaje, si se va de fiesta con sus amigas, no necesitas estar al pendiente de ella, cualquier problema lo va a resolver, así que no tienes que ir a rescatarla. Ella sabrá manejarlo todo.

9: No lo va a dejar todo por ti

Simplemente porque no se le da la gana. Una chica alfa tiene sus cosas, su vida, su carrera, su salud, su imagen y no va a cambiar nada de eso por ti. No se convertirá en una floja que le dé igual todo. Te quiere, pero NADA pasa sobre ella.

10: Es leal

La lealtad de una mujer como éste tipo no se compara con nada. Ella quiere porque sabe querer y va a mostrar a quien sea de lo que es capaz de hacer. Si quieres un hombro para llorar, ella pone el suyo, si necesitas un apoyo cuentas con ella. No es una MEDIOCRE, quiere lo que es asombroso y amar como ella ama, es asombroso.

Con información de El Universal