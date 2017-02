Se deben preparar de manera eficiente a las fuerzas civiles de seguridad para que el Ejército Mexicano se retire de las funciones policiacas de manera gradual, así lo consideró el líder político y excandidato presidencial, Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, quien consideró para que para la aprobación de la Ley de Seguridad Interior en el Congreso de la Unión, los representantes de las diversas corrientes políticas deben cuidar que en la nueva normativa no se afirmen las arbitrariedades que vulneren los derechos humanos de las personas.

“Cualquiera que pueda aprobarse debe de tomar muy en cuenta que no se caiga en arbitrariedad, no se caiga en falta de respeto y protección a los derechos de la gente, a los derechos humanos, a todo tipo de derechos y que yo considero que las fuerzas armadas debieran limitarse a cumplir con sus funciones de cuidar la integridad y la seguridad del territorio nacional, tal como lo establece la Constitución.

En lo que respecta al desvío de más de 5 mil millones de pesos en el gobierno de Salvador Jara y Fausto Vallejo, Cárdenas Solórzano espera se cumpla la ley con todo rigor, en apego a las sanciones establecidas y sin ningún tipo de protección o favoritismos por parte de las autoridades responsables para aplicar justicia en estas vicisitudes.

“Yo simplemente esperaría que se cumpliera la ley con todo rigor, sin favoritismos y sin protección a nadie que no tuviera derecho a ser juzgado. Que haya una aplicación clara y estricta de la ley y nada más, que se sancione a quien se tenga que sancionar y que no se sancione a quien no se tenga que sancionar”, sostuvo.

El experredista manifestó que por ahora se encuentra fuera de cualquier partido político, construyendo una mayoría social que imponga verdaderos cambios en las políticas económicas y sociales del país.

Con información de Excélsior.