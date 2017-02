Denuncias y demandas ciudadanas

Adelantamos en este espacio la protesta y exigencia a las autoridades municipales y estatales, por parte de Plataforma de Desarrollo de Oaxaca A.C. de intervenir para poner fin a la destrucción del Paseo Juárez, el Llano, que de manera permanente y sistemática, llevan a cabo los “tianguistas” que lo ocupan los días viernes de cada semana. Los firmantes detallaron, en un desplegado periodístico, en carta abierta, la serie de irregularidades que ocurren sin que haya al menos intentos de frenar, corregir, rescatar, el histórico parque.

En diez años, luego de la reconstrucción hecha en el 2006 por el gobierno de Ulises Ruiz Ortiz, el Paseo Juárez se encuentran en condiciones lamentables, vergonzosas, para todos los oaxaqueños, como apuntan los firmantes y toda persona que acude a ese espacio para confirmar lo que la picota de los tianguistas ha realizado y las autoridades han permitido.

La decisión de autorizar la instalación del tianguis semanal, así como el desarrollo de múltiples actividades, sin ninguna responsabilidad para quienes lo utilizan, da como consecuencia lo que se subraya. El número de comerciantes ha aumentado enormemente ocupando casi toda la superficie. Ahí se expenden todo tipo de mercancías, desde piratería hasta fritangas, comidas, tacos, ropa, carnes, frutas y verduras. Las aguas con jabón y grasas, son descargadas al pie de los árboles, sobre las pocas plantas que sobreviven al envenenamiento. Los beneficios económicos son para unos cuantos, para los líderes venales y sin escrúpulos, que han vendido los espacios, la representación, la energía eléctrica robada de las instalaciones y luminarias.

Los últimos gobiernos municipales no han hecho nada que no sea otorgar permisos. Se hacen de la vista gorda al permitir el brutal ataque a los bienes del parque, que son del pueblo de Oaxaca, no del presidente o del regidor en turno. Todos se han enterado de lo que sucede y sus consecuencias. De la destrucción de las fuentes, incluyendo la saltarina, de la ocupación de todo el perímetro como estacionamiento para las unidades de los comerciantes. Lo saben, porque además han autorizado de la operación de un tren, juegos mecánicos y “brincolines” que invaden las jardineras, que afectan los pisos de los andadores.

La ceguera es propia de las indolentes autoridades municipales. De nada se enteran porque nada ven y no escuchan los reclamos y demandas ciudadanas. El parque, destinado desde su creación en el siglo XVIII a la recreación y esparcimiento, viene perdiendo sus bienes y valores, a ciencia y paciencia de quienes formando parte del Cabildo se convierten en cómplices por omisión y acción, por permitir que suceda lo que se denuncia. ¡Qué fácil es extender permisos, ceder a las presiones de los dirigentes de las organizaciones! De ahí que otros, paulatinamente, se van estableciendo de manera permanente. Ya nadie les molesta, menos los mueve de lo que consideran suyo. El Llano de Guadalupe dejó de ser un parque para convertirse en un gran mercado.

Afortunadamente todavía existen oaxaqueños conscientes, preocupados por lo que pasa. Levantan la voz para denunciar los atropellos y exigir las correcciones necesarias, para demandar el rescate del parque y devolverle sus funciones, que no son comerciales. Exigen la reubicación del tianguis y la desocupación de los vendedores permanentes. Claman porque se reivindique el histórico parque. Porque las autoridades pongan remedio, detengan los abusos, reconstruyan lo que es un bien de la sociedad, del pueblo.

La petición es al gobernador Alejandro Murat, al por segunda ocasión presidente municipal José Antonio Hernández Fraguas. Es también a funcionarios de dependencias federales en materia de administración tributaria y salud. A la Comisión Federal de Electricidad, y a la Procuraduría General de la República. A quienes tienen que intervenir para poner orden y corregir irregularidades.

La ciudad de Oaxaca viene perdiendo, desde hace varios años y gobiernos municipales, sus parques y jardines. Desde el Zócalo y la Alameda de León, hasta el Parque del Amor. Con agregados del Jardín San Francisco, el Pañuelito ocasionalmente; el Labastida, el Morelos, Madero y el Sócrates. Con ellos sucede lo que con las calles del Centro Histórico. Cada día son màs a pesar de las constantes declaraciones de los presidentes municipales, en el sentido de no otorgar un solo permiso. Demagogia pura en las afirmaciones. Así se pagan los compromisos y las facturas por apoyos a campañas políticas.

Deseable es que las denuncias y demandas de ciudadanos y de vecinos del Paseo Juárez, tengan respuestas.

Opinión de Mario Blanhir González