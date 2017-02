CON MAYÚSCULAS

FLAVIO-2.- En lugar de meterse a “defensor” de los derechos humanos, Artulitro Peimbert debió inscribirse en una academia de teatro, porque tiene más vena histriónica que de “ombudsman”. Artistazo. Digno alumno de la academia de Taravisa. Saquen conclusiones: A La Jalada le declaró que ha vivido algunos acontecimientos que le hacen dudar sobre su seguridad jurídica y personal. O sea. Del penoso asunto de Nochixtlán con el fallido desalojo de la PFP, ya no hay un ganador absoluto como lo era Flavio Sosa. Añadan a este otro trinquetero que señala sin tapujos que el caso ese fue criminalizado y señala como responsables a las instituciones. Así no más… El rotativo lo pinta como héroe. Dice que uno de los episodios fundamentales en los cuales Artulitro participó en Nochixtlán fue la entrega de policías federales retenidos durante dos días por pobladores, a cambio de habitantes locales que habían sido detenidos (…) La vida de los agentes estaba en riesgo debido a los ánimos exacerbados de los pobladores; ‘‘por tanto nos dimos a la tarea de hacer todas las gestiones para lograr que estuvieran a salvo por medio de la interlocución y mediación entre gobierno, población y la CNTE”, dice el héroe desconocido.

HÉROE DEL AÑO.- Gracias a esa interlocución, sigue Peimbert: ‘‘logramos una muy difícil entrega de tres policías, de los cuales certificamos su estado de salud, las lesiones que tenían, recibimos los testimonios de los agentes y logramos su liberación’’. Todo cuanto vino después, entrega de los polis con presencia de todos los sectores, obra del Peimbert. El intento de desalojo de la carretera el 19 de junio, en un capítulo especial Peimbert describe la situación que se vivió ese día en Nochixtlán como de ‘‘estado de excepción”. Había una falta de coordinación de los sectores del gobierno… ‘‘No hubo planeación del operativo, o si existió no fue para los efectos de desalojar la carretera, sino una planeación más amplia que podría hablar de una premeditación por elementos que tenemos en nuestro poder sobre los días previos a la incursión en Nochixtlán. Este tema es el centro de nuestra investigación, en la lógica de derechos humanos’’ (…) Entre las violaciones a derechos estarían ‘‘la falta de acceso a los servicios de salud y la deliberada acción u omisión de actores del Estado para que no se pudieran dar esos servicios o se dieran de modo deficiente”… Falta que rematara con que el Estado lo quiere matar.

SON GACHOS.- Dice la nota: Las condiciones de la referencia internacional y del tipo de cambio permitían que la reducción del precio de la gasolina Magna fuera de 49 centavos y no de sólo de dos, como realmente ocurrió, según cálculos basados en información de Hacienda. Así, el precio base de dicho combustible (que incluye la referencia internacional) pasó de 10.82 pesos por litro -entre el 4 al 17 de febrero- a 10.33 pesos por litro al 18 de igual mes, por lo que de haberse mantenido sin cambios el IEPS, el precio promedio de la Magna tendría que haber sido de 15.50 pesos por litro desde el sábado, en vez de 15.97… En su lugar, el gobierno optó por modificar la metodología sobre la que calcula los precios máximos y obtuvo una reducción de los estímulos fiscales, que le permitieron elevar el IEPS en 47 centavos para la Magna, por lo que el efecto neto fue una reducción de su precio de dos centavos. Con esto, la proporción de los impuestos en el precio al público, conocido como carga fiscal, se elevó en la gasolina Magna, al pasar de 32.4 a 35.3 por ciento. El criterio opera igual para la Premium, la reducción pudo haber sido de ocho centavos y no de dos, para quedar con un precio al público en 17.71 pesos por litro, en lugar de 17.77…

IMPUESTO, IMPUESTO…- Se deduce de la información la cuestión impositiva. El criterio apuntado para las gasolinas, aplica para el diésel: la reducción pudo haber sido de 16 centavos, su precio habría quedado en 16.89 pesos por litro y no en 17.03 como quedó. En síntesis, la carga fiscal en la gasolina Premium también subió, pasando de 36.3%, entre el 4 al 17 de febrero, a 36.7% del 18 al 20 de febrero; y para el diésel, dicho porcentaje pasó de 34.6 a 35.4% en el mismo lapso. Las proporciones descritas de la carga fiscal para los tres combustibles consideran el cobro del IVA, cuya participación en el precio al público se ha mantenido sin cambios en lo que va del año… Cabe recordar que los precios de la Magna, Premium y diesel estarán vigentes hasta hoy. Hacienda anunciará nuevos precios que aplicarán, como parte de su la liberación gradual de los combustibles, en el que el precio al público variará de forma diaria. En adelante los cambios en los precios estarán determinados por las variaciones que se observen en la referencia internacional de los combustibles y en el tipo de cambio. El gobierno podrá cobrar por IEPS 3.49 pesos por litro en la Magna, 4.13 pesos por litro en la Premium y 3.72 pesos por litro en el diésel.

UNA PACHANGA.- Me escriben trabajadores de Ciudad Peluche que por cosas de la vida tienen que chutarse los plantones, secuestros y bloqueos que se dan un día sí y otro también en ese espacio; si no podía gestionar “ante la superioridad” que pudiera cambiarse la sede de las mesas de negociación o “de trabajo” como le llaman pomposamente, que se celebran entre los capos del Cártel 22 y las instancias seleccionadas para capotear la furia de los hojaldras, porque desde que tomaron como sitio para este desmadrito, Ciudad Peluche se ha vuelto un auténtico despiporre y se les hace que eso no es correcto… Los camaradas vivillos se salen, los ambulantes entran y salen y en resumen no pueden trabajar a gusto pues eso de tener al lado a guerrilleros, no es muy halagüeño. A las citas acuden changos que se dicen normalistas, auténticos cholos que no les infunden, sobre todo a las leidis, confianza alguna. No es cómodo tener a esos weyes allí, que se los lleven a otro lado, piden. Si tienen secuestrado el IEEPO, pues que se vayan a refugiar por allá y dejen que el trabajo administrativo del gobierno se desarrolle con normalidad. Y estas mesitas tienen pinta de irse hasta el mes de mayo, porque solo son “de recepción de quejas”.

DE ALLÁ Y DE ACÁ.- Unos 40 changos, integrantes del Frente Estudiantil Popular (FEP), encabezados por su dirigente Octavio Cruz Cruz, tomaron ayer la caseta de cobro de Huitzo, en la carretera a Cuacnopalan, dando el paso libre a todos los automovilistas en esa caseta, pero pidiéndoles una cooperación voluntaria de $30 por vehículo. Los inconformes, para variar, exigían el cumplimiento de un pliego petitorio, entre cuyas principales demandas está el alto a la baja calidad de vida, viviendas dignas, becas para estudiantes, empleo digno para el pueblo, comedores para estudiantes, albergues para estudiantes foráneos, programas y proyectos sociales, empleo temporal, servicio de transporte digno, apoyo para el campo y uuuy… No podían dejar el asunto del alza en el precio de la gasolina, ni al loco presidente de los EU, Donald Trump. Chuladas… No tardan en hacerla de jamón los capos de la 22, por el asesinato el viernes pasado de uno de sus activistas a quien emboscaron por la zona de Putla. El maestro Antonio Santiago González, quien era representante de educación indígena en la zona triqui-mixteca, fue arteramente asesinado, se entiende que por líos personales. ¿Quiéren apostar a que también culpan de esto al gobierno?

YA ES HORA.- Puente chulo en la UABJO, decretado por el STAUO. El paro de ayer estuvo a todos madros, con el pretexto de pedir les cumplan su pliego petitorio. Ya sábanas, alegan lo que todos: violación al contrato colectivo de trabajo, incumplimientos a acuerdos y favoritismo para el negocito de Abraham y la Copetona, el SUMA. Miércoles pueden irse a huelga si persisten las necedades. Por cierto, Juan Alfredo Bautista, testaferro de los “Chapos” amenaza con que su fracción estalla también la huelga mañana… Enrique Ochoa, dirigente nacional del PRI, acusó al Trump tabasqueño de actuar con soberbia y mezquindad al descalificar la labor de la Secretaría de Marina durante el reciente operativo realizado en Nayarit. “Yo sí conozco a López Obrador. Es el mismo político soberbio de siempre”… Este por su parte no se inmuta, siente que ya está en los cuernos de la luna y suelta: “Llegó la hora del sureste mexicano y darle un trato justo, el próximo presidente de México será del Sureste”. Pues sólo que se refiera al mariposoncillo que anda por Chiapas… Los magistrados del TEPJF incrementaron 30% -vía gratificaciones, estímulos y prestaciones- sus ingresos anuales. Se llevan sin impuestos cada uno 4 millones 564 mil pesos… ABUR.