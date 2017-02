Con la firme intención de regresar con la corona mundial vacante en peso mosca del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), el mexicano Juan Hernández, ‘El Churritos’, se declaró listo y convencido en destronar al poderoso tailandés Nawaphon Kaikanha, en combate a celebrarse el próximo sábado 4 de marzo en Bangkok, capital de Tailandia.

“Hicimos una gran preparación, llevamos aire para los doce rounds, aunque esperamos en lograr el nocaut y no dejarles la decisión a los jueces. Sé que es un peleador fajador (Nawaphon), está invicto y digo por algo está invicto y por algo es el número uno, pero no nos quita el sueño porque vamos a hacer nuestro trabajo” apuntó.

Consciente de la experiencia vivida hace 6 años en Japón, donde perdió el título del orbe en peso paja ante el local Kazuto Loka, el michoacano aseguró que aprendió la lección, misma que le servirá para no cometer los mismos errores para este combate.

“Fue mi primera pelea de campeonato del mundo (Ante Kazuto) y pues me confié, no tiré los golpes que tenía que tirar y en este caso no vamos a regalar nada, no queremos que se repita la misma historia y vamos con la misma mentalidad que es noquear”.

Finalmente, en la tradicional cita del Martes de Café, el Consejo Mundial de Boxeo, dio a conocer que ya fue elegido el diseño del cinturón Adolfo López Mateos, reconocimiento elaborado por artesanos huicholes que será entregado al ganador de la pelea entre los mexicanos Julio César Chávez y Saúl ‘Canelo’ Álvarez, el próximo mes de mayo.