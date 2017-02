Paola Longoria volverá a la actividad el primer fin de semana de marzo (3-5) en Nueva Jersey, en lo que quiere coronar como su octava temporada en la cima del Tour Mundial de Racquetbol Profesional (LPRT, por sus siglas en inglés). Mientras encamina esa ruta también planea la apertura de la primera escuela pública de su deporte en San Luis Potosí.

Dos retos y dos visiones de complemento para evitar que, cuando ella se retire y como ha sucedido en otros deportes, México sufra por carencia de representantes de alto nivel mundial.

“Es la primera escuela pública en San Luis Potosí, es un proyecto para acercar a niños y jóvenes a esta disciplina, que tengan más acceso porque a veces solamente esta posibilidad se tiene en clubes privados”, explica Longoria.

“Desde el principio soñé con que este proyecto fuera público, se va a cobrar una cuota de 50 pesos máximo para que pueda haber material y además que ellos lo utilicen, porque no tiene caso que lleguen niños y que no tengan equipo. También a las personas hay que educarlos en que cuiden, aunque el material no sea de ellos”, aseguró.

Longoria López quiere que en el futuro esa escuela tenga un departamento de alto rendimiento, con todo y equipo multidisciplinario.

Siempre he dicho que me gustaría retirarme siendo la número uno, no podría irme en el dos o el tres por un tema personal.

Pero desde luego no quiero que pase lo que, en otras disciplinas, como con Lorena Ochoa o Ana Guevara. Me gustaría que en el racquetbol no pase, y que cuando yo me vaya haya muchas Paolas Longoria tanto en hombres como en mujeres”, aseguró.

En el plano competitivo, la deportista mexicana tiene claro el futuro: dominar.

“Es un año importante porque siempre soñé con romper ese récord este récord de ocho temporadas como número uno. Nunca lo vi tan de cerca, pero también nunca imaginé tanto tiempo invicta y conforme pasó el tiempo investigué los números porque me di cuenta que quería más. Este año es la gira profesional, el que le sigue Centroamericanos y luego Panamericanos, estamos muy contentos de que para 2024, si gana Los Ángeles como sede de Juegos Olímpicos, se pueda tener al racquetbol en el programa olímpico”, confía.

“Este mes y medio sin torneos lo aproveché mucho para entrenar, para mejorar cosas en mi preparación técnica. Obviamente están los nervios y la adrenalina, y eso es lo que me vuelve a demostrar que sigo disfrutando mi deporte”, finaliza Longoria, la mejor racquetbolista a nivel mundial.

