Partidos entrometidos

Hay quienes aplauden y exigen que los PUEBLOS se rijan por los contaminados y CORRUPTOS PARTIDOS políticos. Habría que preguntarles en qué mejoran o “avanzan” las comunidades que se apartan de sus USOS y COSTUMBRES, para dar paso a la MANIPULACIÓN de los dirigentes de los “partidos”, sean del COLOR que sean, sobre todo del más reciente, que ha “crecido” bajo la “guía” del “más democrático” de los líderes actuales, quien actúa más bien como SU DUEÑO y SEÑOR ABSOLUTO. Está visto que el propio “gobierno” interviene para que NO existan ya comunidades que se parezcan siquiera a los MUNICIPIOS LIBRES, como algunos que existen en Chiapas. El envío e imposición de los llamados “administradores” es un paso directo a ese cambio que persigue, precisamente, que sean “LOS NOMBRADOS” quienes gobiernen y NO las autoridades que los ciudadanos ELIGEN. Jamás se ha visto que un “partido” seleccione siquiera a sus CANDIDATOS con la intervención de la CIUDADANÍA. Todo mundo ha visto como se legitiman las “autoridades” integradas por gentes que VEGETAN como políticos de colores diversos. Nosotros SÍ hemos sido TESTIGOS directos de las ASAMBLEAS generales de comunidades que se rigen por USOS Y COSTMBRES, que seguirán siendo precisamente eso, por más que les CAMBIEN el nombre como un primer paso para imponer la política de “PARTIDOS”, empezando por las MORRALLITAS, que luego se convierten en relleno y “cola” de los más grandes. NO hay muestra más clara de CORRPUCIÓN que las llamadas “alianzas”. A la mayoría de las ASAMBLEAS de CIUDADANOS asiste un alto porcentaje de jefes de familia que se CONOCEN plenamente entre SÍ y que saben perfectamente por quién VOTAR, levantando su brazo con la mano muy visible y con todo el significado que conlleva, el DEDO que lo dice todo. Ese dedo es mucho más valioso e importante que el que se muestra por la paga o la torta de regalo. Son DEDOS que NO se abaratan ni se prestan a la corrupción. La mayoría de las asambleas son autónomas, aunque es claro que el CABILDO saliente tiene el deber de CONVOCAR a la CIUDADANÍA cuando hay cambio de AUTORIDADES. Por cierto, en muchos municipios de Oaxaca, el período de gobierno no es más que de UN AÑO, al final del cual deben RENDIR CUENTAS de todo a su pueblo. Mientras tanto NO se permite que alguien se haga promoción, ni mucho menos ande “regalando” despensas, a cambio del consabido voto que da el PODER. De hecho, en esos pueblos no se ENTREGA el poder sino la OBLIGACIÓN de SERVIR a su comunidad. Sin embargo ya se dejan ver los CORRUPTOS que por el hecho de haber ido a trabajar como indocumentados “al otro lado”, regresan y con sus “ahorros” llevan a cabo su COMPRA de votos. Está visto y comprobado, que la tierra de “tromp” ha llegado también a un alto nivel de suciedad y corrupción en sus elecciones. Cómo se puede uno explicar que, con cerca de DOS MILLONES MÁS de VOTOS INVIDUALES, la señora Hilaria haya PERDIDO, dejándole el lugar a tan TEMIBLE (si gusta cambie la M por RR) PRESIDENTE. Ojalá que nuestros pueblos de Oaxaca, sigan defendiendo SUS USOS Y COSTUMBRES. Así se ha llamado su RÉGIMEN NO sólo de gobierno.

Opinión de Juventino Gamelí Cruz García