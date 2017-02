Kate del Castillo visitará a ‘El Chapo’ Guzmán, dice su abogado

José Refugio Ortiz, abogado de Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán, reveló que la actriz Kate del Castillo y su cliente planean reunirse en prisión, para tratar temas laborales.

“Yo soy abogado del señor Guzmán en México y nosotros no podemos tramitar nada, es la señora Kate del Castillo quien lo va a hacer. Es sabido que hay un plan entre ellos para reunirse nuevamente por cuestiones de trabajo, esto será pronto, pero la información precisa se la puede dar la señora Del Castillo”, dijo el abogado al diario Basta.

El encuentro entre Kate y el Chapo podría ocurrir en agosto.

Kate del Castillo realizará una película que tiene un permiso notarial para gestionar a nombre del narcotraficante, así como todo lo que tenga que ver con libros, películas o series donde se hable sobre su vida.

“Sigo teniendo problemas legales en México. Yo siempre he sido muy abierta, muy directa y siempre he hablado de las cosas que me molestan o que me duelen de México. Y de lo que sea. Siempre me he caracterizado tal vez por tener ese carácter. Ahora con esto me he vuelto sin duda mucho más consciente, pero también mucho más fuerte. Me siento con más fuerza de levantar aún más la voz”, hace unos días expresó Kate del Castillo para el diario La Opinión.

Con información de Agencias