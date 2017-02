Es un momento histórico para la alternancia en Edomex

Desde 1945 el Estado de México ha sido administrado por gobernadores del Partido Revolucionario Institucional (PRI); los comicios que se realizarán en esta entidad en el año corriente ‘representan un momento histórico para la alternancia’, aseguró Josefina Eugenia Vázquez Mota, precandidata para gobernadora en territorio mexiquense por el PAN.

La exsecretaria de Desarrollo Social (Sedesol) en la administración del expresidente Vicente Fox, indicó que tiene la ‘convicción y certeza de que ganaré, porque ocho de cada 10 mexiquenses’ —y no es comercial— la prefieren como titular del Ejecutivo estatal, ya que la ciudadanía ‘pide un cambio. Conozco las dificultades que presentan’.

“(En materia) de corrupción, impunidad, inseguridad, transporte público. Con determinación y fuerza demostraremos la unidad del (Partido Acción Nacional). En mi registro a precandidata se hizo una fiesta de alegría y comisión de victoria, y la alianza más importante es con la ciudadanía. Los actos de corrupción hacen mucho más pobre a la gente”.

La también ex secretaria de Educación Pública (SEP) en el sexenio de Felipe Calderón Hinojosa, adelantó que ‘si tú platicas con los mexiquenses te dirán que tienen que esconder sus bienes, para que no se los roben. Por lo tanto, con esta alianza ciudadana y política vamos a ganar la elección. Con apego a la legalidad me acompañará el partido’.

“Porque estamos frente a una realidad que nos obliga, que nos genera compromiso, trabajo, pasión; y no tenemos por qué aguantarnos, y estamos en la oportunidad histórica de la alternancia. Frente a esta realidad actuaremos en consecuencia. No tengo ninguna duda. He recibido manifestaciones de legisladores de diversos estados de la República”.

Finalmente, agregó que todos aquellos comentarios que la acusan de adjudicarse dinero del erario que iba destinado para coadyuvar a los migrantes que se van y regresan al Estado de México, ‘son falsas’, que sólo se tratan de calumnias y cometarios con fines de desprestigio político ante la amenaza de que se convierta en la próxima gobernadora.

“Es un orgullo el trabajo de mexicanos en (EU). Caminamos a su lado. Sabemos del dolor de los invisibles por no estar registrados ni en México ni en la Unión Americana. Y reconozco al Congreso de la Unión para que se dote de identidad a al menos 200 mil mexicanos. Si algo es fundamental es que los migrantes reciban una política del Estado mexicano, sin tintes políticos”.

