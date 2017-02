Cortv Ciencia

Concluyó el programa radiofónico de divulgación científica; “SIMPLEMENTE CIENCIA”, producido por CORTV y Observatorio Astronómico Municipal, emisión radiofónica que durante veinte años, con diferentes nombres, horarios y temporadas, siempre en vivo y en directo se radió y últimamente en 92.9 de FM con la conducción y colaboración destacada y apreciable de Roberto Rebollo Castillo, en cada transmisión se dialogó y reflexionó divulgando ciencia: temas relacionados con la naturaleza, el universo, ecología, vida, tiempo, evolución, física y astronomía, además de muchos temas y conceptos fundamentales para entender cómo funciona el cosmos, con el formato de conversación inteligente que fuese entendida por la radioaudencia, incluidos alumnos de escuelas que en sus aulas algunos profesores sintonizaban CORTV para escuchar el programa los jueves a las 12 horas, utilizando la emisión como una clase de ciencias naturales.

No se transmitirá más el programa, CORTV; su nueva administración ha decidido que toda su radiodifusión debe ser eficiente, ágil, seria y, con esa perspectiva, SIMPLEMENTE CIENCIA no termina, simplemente se transforma, evoluciona adaptándose a nuevos tiempos y directrices y así, no se trata de una conclusión definitiva, sino de una transición, un cambio, iniciando pronto una nueva temporada, un nuevo ciclo de divulgación del conocimiento científico, con nuevas secciones, colaboraciones o contribuciones, siempre con la coproducción y reputación del Observatorio Astronómico Municipal y la conducción de Carlos R. Aguilar Jiménez. La dirección de radio en CORTV entiende y trasciende la importancia de la divulgación científica a través de la radio cultural y con esta idea seguramente a todas su programación cultural exigirá seriedad, profesionalismo y objetividad, evitando repetir la charlatanería o chifladura de la radio comercial, donde con tal de vender anuncios y comerciales promueven desde supuestas medicinas alternativas, místicas o milenarias que no tienen ningún fundamento lógico o científico, hasta horóscopos, por lo que a partir de abril volverá a transmitir ciencia, (continuando con la tradición de CORTV) un nuevo programa radiofónico de divulgación científica, y esta vez con la idea de desenmascarar pseudociencias y supersticiones que si bien a algunos encantan y satisfacen, no tienen fundamento, excepto el de servir a embaucadores. SIMPLEMENTE CIENCIA, como la materia o energía, no se crea ni destruye, únicamente se transforma.

Opinión de Carlos R. Aguilar Jiménez