Gobernadores fronterizos acordaron que a través de la Conago solicitarán al Gobierno de la República que canalice recursos del Fondo de Apoyo a Migrantes desde las entidades expulsoras hacia los municipios que colindan con los Estados Unidos para atender a los indocumentados que sean repatriados por las políticas migratorias anunciadas por el presidente Donald Trump.

La gobernadora Claudia Pavlovich Arellano, anunció que en las próximas dos semanas se reunirán funcionarios de distintas dependencias de las administraciones de Sonora, Baja California, Chihuahua, Nuevo León, Coahuila y Tamaulipas, para analizar la propuesta de que llevarán ante el Gobierno Federal y al Congreso de la Unión.

“En este momento las reglas del Fondo de Apoyo a Migrantes están más enfocadas a los Estados expulsores y menos a los Estados que vamos a recibir en primera instancia a todas aquellas personas que deporten, si no hay más dinero por lo menos que las reglas se cambien para beneficiar a entidades del Norte en vez del Sur, también que se pueda reforzar el tema de seguridad pública y especialmente que se dignifique la atención a los menores migrantes no acompañados”, recalcó la mandataria sonorense.

Actualmente el Fondo Federal de Apoyo a Migrantes favorece las acciones para generar desarrollo social en las entidades expulsoras de indocumentados como Michoacán, Jalisco, Guerrero, Nayarit, San Luis Potosí, Morelos, Zacatecas y Durango; en reunión de los mandatarios fronterizos en la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago) se acordó solicitar que estos recursos se destinen a la atención de la crisis humanitaria que generarán las redadas antinmigrantes anunciadas por la administración de Donald Trump.

“Todavía no podemos estimar cuantos recursos económicos requerimos para atender a los connacionales porque hemos visto deportaciones muy agresivas, violentas, pero no masivas, aún no son más migrantes de los que hemos tenido en otros tiempos, quizá porque las leyes del país vecino se lo han impedido; habrá mesas de trabajo entre funcionarios estatales con la Secretaría de Relaciones Exteriores y Gobernación para analizar esos temas”, agregó la Gobernadora Pavlovich.

Participaron en la reunión de Gobernadores fronterizos los mandatarios de Nuevo León, Jaime Rodríguez; Baja California, Francisco Vega; Sonora, Claudia Pavlovich; Chihuahua, Javier Corral; Coahuila, Rubén Moreira y Tamaulipas, Javier García Cabeza de Vaca, y Graco Ramírez, gobernador de Morelos, presidente en turno de la Conago.

Con información de Excélsior.