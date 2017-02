Asaltan a ‘El Costeño’ en Periférico

Javier Carranza El Costeño fue asaltado a mano armada el viernes cuando regresaba de una presentación en Coacalco.

El comediante viajaba en su automóvil junto a su hermano, cuando sobre Periférico, a la altura de Río San Joaquín, un auto Mazda les cortó el camino. Del vehículo bajaron tres hombres armados, quienes los despojaron de sus pertenencias.

El comediante narró que en el momento del asalto, los delincuentes lo reconocieron: “Eres el famoso ‘Costeño’, luego me das tu autógrafo”, le dijeron.

Carranza fue despojado de su auto, el cual fue hallado abandonado en una colonia cercana a la zona.

“Mi carro no traía gasolina, lo encontramos dos horas después en la colonia Pensil. Es un BMW, modelo viejito. Lo encontré intacto”, dijo el comediante en entrevista con Ciro Gómez Leyva en Grupo Fórmula.

Aunque El Costeño no fue golpeado durante el asalto, su hermano sí recibió un cachazo cerca de la nuca.

Tras el crimen, contó, fueron auxiliados por “un buen samaritano” que los llevó a la Cruz Roja.

Además del auto, los delincuentes se llevaron las carteras y teléfonos celulares del comediante y de su hermano, así como tarjetas de crédito y documentos personales de Javier Carranza.

Al día siguiente del delito, Carranza levantó una denuncia; sin embargo, acusó que ha recibido amenazas en sus redes sociales.

“Me llegó un mensaje de que no haga bronca, que me quede callado, con una foto de una pistola y una tableta, aparentemente la que me robaron”, afirmó.

‘El Costeño’ hizo un llamado al jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, y al gobernador del Estado de México, Eruviel Ávila, para que “esto concluya rápido y saquen de las calles a esta gente”.

Aseguró además que era su deber denunciar el asalto, pues “yo no puedo criticar a las autoridades si no hago la parte que me toca”.

Con información de Agencias