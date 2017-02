‘La Bestia’, el tren de los sueños y la muerte de los migrantes

Han pasado varias horas, los estragos del viaje en las entrañas de La Bestia, se hacen visibles.

Así como un oasis en el desierto, a un costado de las vías, entre la maleza, en lo más profundo del silencio se encuentra la casa del migrante en Huehuetoca.

Agua, comida, un baño y descansar, son las prioridades para los migrantes en los primeros mil trescientos kilómetros recorridos, ya que aún faltan mil setecientos más por recorrer, hasta llegar a Ciudad Juárez, Chihuahua.

Sin embargo, no todos pueden ingresar a la casa del migrante, es necesario cumplir con algunos requisitos.

Desamparado por Dios y lejos de casa, así se siente Jorge, los contrastes entre el sentimiento de tristeza y la lucha por conquistar el sueño americano, lo han agotado.

“En la vida llegan los momentos en que uno dice que está con Dios y otros que Dios ya se olvidó de uno me entiendes, porque hay veces que uno si se las ve duras, hay veces que la gente también te da la espalda o te discrimina o así quieren abusar porque te ven que no eres de aquí, a veces andas solo hay veces que uno tiene la vida pero ya es demasiado tarde todo por querer salir adelante querer tener un mejor futuro, por querer ganar dinero, hay veces que hasta uno piensa que sería mejor morir a regresar así con el pinche fracaso”, asegura Jorge Cruz Martínez, migrante.

Aproximadamente mueren setecientos migrantes al año, en el intento por conquistar el sueño americano, todos buscan mejorar su condición económica, pero en la ruta de la muerte, muchos sueños se pierden.

Después de varias horas de recorrido, entre el frío y el olor a animales muertos, el tren comienza a disminuir su velocidad en medio de la sierra, a lo lejos se escucha un radio de la policía.

“Al rato va a pasar un tren, ese normalmente es de góndolas es fierrero en ese se pueden ir siempre y cuando escóndanse que no los vean ese es el detalle, porque por otros cabrones pagan todos ustedes, porque entre ustedes van las pinches ratas, ahorita traemos carga por eso hicimos el operativo para pararlo y bajarlos”, recomienda el policía.

Y efectivamente bajaron a todos entre las vías y ya con varios kilómetro de terracería recorridos, comenzaron a fluir los sentimientos pero también se entonaron las mañanitas, ya que Luis estaba cumpliendo veintinueve años.

“Estas son las mañanitas que cantaba el rey David hoy por ser día de tu cumpleaños te las cantamos a ti, despierta muy bien despierta que el guardia ya nos bajó”.

Con los ojos húmedos por las lágrimas que se resisten a fluir, Luis realiza una llamada a su madre.

“Hay chiquito se siente ta feo, no te preocupes mama, más bien cuando se pone a llorar más bien me desanima a mi no te preocupes. No mi amor ya no voy a llorar”.

Antes de caer la noche con los últimos rayos de sol, llega el regalo para Luis y para todos los que integra el grupo, es momento de retomar el camino, trepar al lomo de la bestia en busca del sueño. El hambre, el sueño y las carencias, esta vez no opacarán la sonrisa.

