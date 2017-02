CON MAYÚSCULAS

A REVIVIR AL MUERTO.- Aceptó José Murat ir a bailar con la más lerda del sarao, la CNOP. Cuando soltaron el run-run, ya estaba amarrada la cosa, solo que ortodoxo como es JM, pidió a los cuates mesura, para no herir susceptibilidades, dado que alzaron la mano dos-tres y era cosa de hacer la rola cual debe de yes. Y pos se vienen las elecciones en Edomex este año y las presidenciales y nos encontramos con que el sector que se supone aglutina a las masas populares de este México nuestro, está muerto. En serio. Décadas que la CNOP no camina en el país. Tiempos coyunturales estos, porque el RIP de Ochoa Reza… Se sacude a Carolina Monroy que nadaba de a muertita y mete de secretaria general a la defenestrada como canciller Claudia Ruiz Massieu. La Caro se va al DIF, o sea no se queda sin chamba. Movimientos también en el PRI de Edomex, que tiene elecciones y en la CNC, porque Manuel Cota va de candidato al gobierno de Nayarit. La ONMPRI también cambia de estafeta, allá mandan a Hilda Flores y la sacudida llegará al Movimiento Territorial y la Fundación Colosio. Un PRI renovado para lo que viene. De Pepe qué os puedo decir, sin riesgo de verme lambiscón. Que es una vieja chucha cuerera. Listo.

SE QUEDAN CORTOS.- Lo destaca Deforma en primera plana: “Seguimos pagando a 22 mil 135 aviadores y comisionados no educativos, de los cuales mil 85 tienen comisión; 3 mil 38 tienen licencia sindical; y 18 mil personas laboran en Centros de Trabajo donde nadie los identifica”, según David Calderón, director de Mexicanos Primero, organismo que le rascó a los resultados de la Cuenta Pública de 2015 y detectó tales irregularidades en varias entidades federativas para el pago de maestros que no están en las escuelas. El 50% del desvío registrado se concentra en Veracruz, Coahuila, Oaxaca, Sonora, México, Chiapas y Jalisco… Digo que se quedan cortos los de Mexicanos Primero, pues nomás es cosa de que volteen los ojos a Oaxaca. Cuando entró el gobierno del cambio, la nómina apenas llegaba a los 70 mil; hoy rebasa ya los 84 mil. Han hablado de aviadores, pero nunca los dan a conocer. O sea. Las irregularidades incluyen el pago de 44 mil personas con plazas docentes que trabajan en las burocracias estatales, así como el pago de más de 18 mil personas adscritas a un centro de trabajo donde nadie las conoce. “Esto confirma que hubo pagos irregulares y las reglas para el ejercicio correcto de los recursos no se están cumpliendo”.

AQUÍ TODO SIGUE IGUAL.- Aquí, como dicen los Cadetes de Linares, nada ha cambiado, como cuando estaba el Moy. Dice la misma nota de la que parlo, que en el caso de la nómina (docente) que fue centralizada, los reportes que envían los Estados (Oaxaca entre ellos, ofcors) se retoman por la SEP como válidos y no hay un mecanismo de verificación de esos datos. Las anomalías se detectaron tras auditar los recursos que son transferidos por la Federación a través del Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y el Gasto Operativo. De acuerdo con la información, existen 206 mil 075 personas pagadas con el FONE que no aparecen en los reportes de servicios personales de la SEP… Un dato chulito: Es claro que los estados están engañando a la Federación, está la opacidad del 10% de los recursos del Fondo, se desconoce el destino de 1 de cada 10 pesos. Además, señala el organismo, se sigue favoreciendo la excepcionalidad en la aplicación de la ley y la opacidad en el uso de los recursos en Chiapas, Michoacán y Oaxaca. ¿Por qué será? La organización hizo un llamado a la SEP y Hacienda para que cierren la llave al pago ilegal de comisionados sindicales y burocráticos. A ver que dice Germancito Cervantes Ayala…

LES DAN TODO.- Esos insepultos no los llenan con nada. Y ellos mismos se encargan de difundir que “nos estamos chingando a los grandes negociadores” que nos pusieron en la mesa de trabajo. Presumen que tienen la promesa de que se hará la contratación de los normalistas hayan aprobado o no el examen de evaluación. Nada de que sólo los más vivos. Por lo pronto ya se les va a pagar a 462 que no estaban contemplados y se tiene el ofrecimiento de recategorizar cuanto ellos plantean, además de que tendrán su regalo y el pago de nutrivales por el Día de la Madre, Día del Niño y fin de año… Lo chido es que además que el gobierno les prometió detener las órdenes de aprehensión contra los guangos que deben estar en el bote, es un hecho que en un tiempo no muy largo, los que están privados de su libertad, incluidos los reos federales, salgan en libertad, porque esto lo revisa con mucho tiento el gobierno federal. Optimistas, los capos del Cártel 22 gritan que la base trabajadora va por la recuperación de la fuerza del movimiento y que cuando menos se lo esperen estarán recuperando todos los privilegios que tuvieron hasta mediados del 2015, cuando les pidieron les prestaran por un par de años el IEEPO.

EL MAL EJEMPLO.- Y pues el mal ejemplo cunde. Si a estos weyes les dan a las sisters si se las llegaran a pedir, las demás organizaciones que se presumen “sociales” con redentores ídem ¿por qué se tienen que quedar atrás? ¡Ni madres!, los más chimuelos mascan fierro y los más pelones se quieren peinar con raya en medio. Todos los que se sienten con presencia para hacerla de pedernal se lanzan a marchar por las calles del Centro, que por lo visto tampoco tiene autoridad. Acaban de armar despiporre los clientes de Grabiel Hernández, los antorchistas que se presumen priistas y calzón y caca del nuevo gobierno. Ven que unos maman y ellos piden lo suyo… Antes lo habían hecho los triquis de Rufino Merino, pero en general todos los del MULT levantan la mano para lo mismo. En la capital, pero en especial en sus regiones, no faltan todos los días Cocei, Codeci, FALP, Súmate, Comuna, Codedi, Frente Popular “14 de Junio”, FPR, no hombre. La bronca es que todos salen a pedir diálogo y con su correspondiente “pliego petitorio”, en el que sobresalen peticiones de apoyos para los pueblos, pero que terminan en los bolsillos de los peticionarios. Todo por la manga ancha para los orates del Cartel 22…

HABLANDO DE LOCOS.- Como auténtico pedo en bacinica anda el Trump tabasqueño. No bien regresó de ir a ponérsele perro al oratito de New York y nos sale con que los empresarios sin filiación que lo respaldan, es debido a que ha cambiado y no ven en él un peligro para México. Morena aprobó crear un consejo consultivo con empresarios, intelectuales y académicos para asesorar al “Orate de Macuspana”. “Los empresarios que no han estado con nosotros, y ahora se acercan, sostienen que yo he cambiado, y les digo que sí, pero ellos ni modo que digan me equivoqué, me dejé engañar”. ¿Se imaginan a este loco en Los Pinos mentándose la madre con Donald? Me cai que arrancan la Guerra Mundial… Por cierto, también le fue su reatazo a la panista Josefina Vázquez Mota. En su cuenta certificada de Twitter, dijo que la “Pepa” debe informar qué hizo con los mil millones de pesos que le autorizó EPN. “Basta de corrupción e hipocresía prianista”. El Peje anda con la creencia que su Delfina Gómez ganará el Edomex y como la Josephine en las encuestas parece alcanzar el 19.6% de la votación, por debajo de Alfredo del Mazo, del PRI, con 19.8%; la Delfis de Morena, es ubicada con 17.8%. A sonarle a la panuncia para que no se iguale…

A SOPLAR VIDRIO.- Es sabadito lindo y se impone soplar vidrio. Tres para el estrés, no más para que refresquen el gaznate. Nada de aprovechar para ponerse cuches. En tanto os entero que estaba pactada para este lunes nueva visita a Oaxaca del secretario de Desarrollo Social, Luis Enrique Miranda Nava. Viene a media semana a darles su repasón a los mixes de Tamazulapan y de Tlahuitoltepec, pero también irá a Jalpan, a entregarles a los diputables el facsímil de la Constitución, como ha hecho en otras entidades. Por si los capos del Cártel tienen atorado algo por allí, que se hagan los aparecidos por donde va andar su cuatérrimo y le pidan chiche. Ya ven que ese canijo es su palero number one… Para que tome nota el Telly Zavalas de la SSP. Algo así como 100 cristianos distribuidos en diferentes áreas de la dependencia, algunos de RUPO, REPUVE, Telefonía, Redes y C2 de Costa, Istmo y Mixteca y otros de teléfonos de emergencia tienen mes y medio sin cobrar, que porque no hay marmaja y no les acaban de autorizar el crédito puente que solicitaron. La bronca, dicen, que tienen que comer, ya están endrogados hasta el cepillo y no saben qué madres hacer. Siquiera los patrulleros tienen cómo emparejarse, pero ellos no, me dicen… ABUR.