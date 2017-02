Componente de la marihuana puede ayudar a pacientes con cáncer cerebral

En enero, un completo informe de 440 páginas producido por la National Academies of Sciences, Engineering, and Medicine de Estados Unidos trató de disipar algunos de los mitos sobre lo que la marihuana probablemente puede -y no puede- hacer a su cuerpo.

¿Una de las conclusiones? Según Consumer Reports, no hubo evidencia que demuestre que la marihuana puede tratar el cánce.

Sin embargo, una compañía farmacéutica del Reino Unido está buscando desafiar eso. GW Pharmaceuticals acaba de revelar los datos preliminares de una prueba de su terapia derivada de cannabis.

La compañía afirma que su sustancia, la cual combina el cannabidiol y el THC, el elemento que produce los efectos de la marihuana, aumenta la supervivencia a mediano plazo de los pacientes con cáncer de cerebro en aproximadamente seis meses, en comparación con un placebo libre de cannabis.

El tipo de cáncer de cerebro tratado es glioblastoma multiforme, una forma particularmente desagradable y fatal de la enfermedad. Aquellos que son diagnosticados con esta enfermedad, solo tienen un 30 por ciento de posibilidades de vivir más de dos años, y sufren significativos daños cerebrales a lo largo del camino.

La sustancia parece funcionar al impulsar un proceso que regula la autodegradación celular más eficazmente, frenando el crecimiento y la progresión del tumor. También actúa sobre una vía intercelular que tiende a ser hiperactiva en muchos cánceres.

El estudio sugiere que cuando el THC y los cannabinoides están juntos, trabajan juntos para reducir la viabilidad de las células cancerosas.

¿Puedes lograr el mismo efecto mediante, digamos, la “automedicación”?

Probablemente no. según Fortune, el fármaco GW utiliza derivados concentrados de marihuana en dosis muy específicas que están siendo probados clínicamente, por lo que no es como fumar la hierba.

Con información de MensHealth