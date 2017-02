2 lecturas productivas para el éxito en tu vida y carrera

Siempre es buen momento para comprender el mundo que nos rodea, pero también para entender los otros y llegar a ser un mejor líder.

Por ello te presentamos dos libros que te ayudarán en esta ardua, pero interesante, tarea:

Reflexiones para lograr el éxito en diversas facetas

La inteligencia del éxito

Una nueva entrega de las claves que te ayudarán a triunfar en tu vida, tanto a nivel personal como laboral. Las reflexiones del brillante Anxo Pérez mezclan elementos autobiográficos de su vida anterior al éxito de ventas de su libro Los 88 peldaños del éxito con otras que descubrió a raíz del mismo.

Muchas de las máximas del autor, que irán todas ella acompañadas de ilustraciones, te harán descubrir otra manera de enfrentarte a lo que no te gusta y significarán un revulsivo para sacar el máximo partido de las cualidades que a lo mejor todavía no sabes que tienes. Un libro iluminador y revulsivo que te impulsará hacia tu objetivo, sea cual sea, y si aún no lo tienes te ayudará a encontrarlo.

¿Qué determina el éxito? ¿Por qué unas personas obtienen más éxito que otras? ¿Por qué unos progresan en su vida personal y profesional con gran celeridad y otros no? La respuesta se encuentra ni más ni menos que en la inteligencia del éxito de cada individuo.

Para entender mejor las necesidades del comercio

Introducción a la correduría pública

La Correduría Pública es una especialidad de gran interés social y con un futuro prometedor en México. Las necesidades del comercio actual impulsan su constante modernización, así como la evolución de las facultades y aptitudes de los corredores públicos.

Éste es un libro que define la correduría pública, desde la teoría hasta la praxis, y establece el índice de sus áreas de conocimiento y aplicación.

A pesar de la importancia y complejidad de la función del corredor público hay una carencia de materiales, formativos e informativos, que de manera estructurada lo guíen en su preparación para ejercer esta actividad profesional. Se trata de una guía, ágil y sencilla, completa y estructurada, sobre esta materia.

Hay que señalar que el corredor público es un auxiliar del comercio, brinda a las pequeñas, medianas y grandes empresas, servicios jurídicos para agilizar y dar certeza en sus negocios comerciales, por lo que es importante tener este libro para conocer más del tema.

