Niña de 7 años pide trabajo a Google y el CEO le responde

Chloe Bridgewater es una niña de siete años proveniente de Inglaterra como cualquier otra y cuenta con especial interés por la robótica y las computadoras, por lo que decidió enviar a Google nada menos que una solicitud de trabajo por sugerencia de su padre, aunque terminaría encontrando una respuesta inesperada para muchos.

La carta enviada por Chloe estaba dirigida al “jefe de Google”, y el padre de la menor, Andy Brigewater, mostró su tierno contenido. La misiva decía lo siguiente:

Querido jefe de Google

Mi nombre es Chloe. Cuando sea más grande me gustaría trabajar en Google. Yo también quiero trabajar en una fábrica de chocolate y hacer natación en los Juegos Olímpicos, yo voy a nadar los sábados y martes. Mi papá dijo que podía sentarme en pufs y manejar karts si tengo un trabajo en Google.

Me gustan las computadoras también y tengo una tablet con juegos. Mi papá me dio un juego donde yo muevo un robot de arriba abajo por cuadrados. Él dice que sería bueno para mí aprender sobre computadoras.

Mi papá dice que me dará una computadora un día. Tengo siete años y mis profesores le han dicho a mi mamá y papá que soy muy buena en clase y que soy muy buena en mi deletreo, leyendo y en las sumas.

Mi papá me dijo que si continúo siendo buena y aprendiendo, un día seré capaz de tener un trabajo en Google. Mi hermana Hollie es también muy inteligente, pero le gustan las muñecas. Ella tiene cinco años.

Mi papá me dijo que le enviara una solicitud para tener un trabajo en Google. No sé realmente cómo es una de estas, pero él dijo que una carta servirá por ahora. Gracias por leer mi carta, yo solo he enviado otra antes y fue para papá en Navidad. Adiós.

Chloe Bridgewater, siete años”.

El mensaje de la pequeña tuvo respuesta por parte de la compañía, literalmente a través de su más alto funcionario, Sundar Pichai, quien es director ejecutivo de Google desde 2015.

La carta de Pichai fue subida por el mismo padre de la niña a su cuenta de LinkedIn y sería en esta plataforma donde se viralizaría. Esta es la respuesta del CEO de la compañía tecnológica:

Querida Chloe:

Muchas gracias por tu carta. Me da gusto que te gusten las computadoras y robots y espero que continúes aprendiendo sobre la tecnología. Pienso que si sigues trabajando duro y persiguiendo tus sueños, podrás alcanzar todo aquello que te propongas, desde trabajar en Google hasta nadar en los Juegos Olímpios. Espero recibir tu solicitud de trabajo cuando hayas terminado la escuela.

Sinceramente,

Sundar Pichai

CEO

“Decir que ella (Chloe) está encantada de haber recibido esta carta firmada por el mismo Sundar Pichai, es poco. Ahora tiene más ganas de tener un buen desempeño en el colegio y trabajar para Google. No puedo imaginar que una persona tan ocupada encuentre tiempo para hacer que el sueño de una niña pequeña esté un paso más cerca”, explicó el agradecio papá de Chloe.

Andy Bridgewater también señaló que su hija había tenido problemas de confianza al haber sido golpeada por un automóvil años atrás, por lo que la carta suponía una inyección anímica importante para ella.

Si bien la pequeña ya tiene varios más proyectos en mente, impulsada por la respuesta del director ejecutivo de Google, sus progenitores únicamente esperan que por ahora se centre en estudiar y en pulir sus talentos.

